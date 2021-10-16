NASA запустило к Юпитеру зонд, который поможет раскрыть тайну возникновения Солнечной системы

Об этом сообщает официальный сайт Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства - NASA.

Запуск ракеты United Launch Alliance Atlas V с космическим кораблем Lucy был осуществлен с мыса Канаверал в штате Флорида.

По мнению ученых, троянские астероиды Юпитера сохраняют информацию о далеком прошлом Солнечной системы. Во время миссии зонд Lucy должен посетить восемь таких астероидов.

"Миссия названа в честь скелета австралопитека Люси, так как изучение троянов может обнаружить окаменелости формирования планет: материалы, которые сгруппировались в ранней истории Солнечной системы для формирования планет и других тел", - заявили в NASA.

Троянские астероиды Юпитера - это две большие группы астероидов, движущихся вокруг Солнца почти в окрестностях точек Лагранжа L4 и L5 Юпитера в орбитальном резонансе 1:1. Эти астероиды называют по именам персонажей Троянской войны, описанных в Илиаде.