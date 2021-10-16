NASA запустило к Юпитеру зонд, который поможет раскрыть тайну возникновения Солнечной системы
16 октября был осуществлен запуск зонда Lucy, который будет исследовать троянские астероиды Юпитера
Об этом сообщает официальный сайт Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства - NASA.
Запуск ракеты United Launch Alliance Atlas V с космическим кораблем Lucy был осуществлен с мыса Канаверал в штате Флорида.
По мнению ученых, троянские астероиды Юпитера сохраняют информацию о далеком прошлом Солнечной системы. Во время миссии зонд Lucy должен посетить восемь таких астероидов.
"Миссия названа в честь скелета австралопитека Люси, так как изучение троянов может обнаружить окаменелости формирования планет: материалы, которые сгруппировались в ранней истории Солнечной системы для формирования планет и других тел", - заявили в NASA.
Троянские астероиды Юпитера - это две большие группы астероидов, движущихся вокруг Солнца почти в окрестностях точек Лагранжа L4 и L5 Юпитера в орбитальном резонансе 1:1. Эти астероиды называют по именам персонажей Троянской войны, описанных в Илиаде.
- Напомним, 27 июля в NASA заявили, что выбрали SpaceX для запуска рейса к спутнику Юпитера Европе в октябре 2024 года.
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