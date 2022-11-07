NASA запустила на МКС ракету Antares с украинскими компонентами

Об этом информируют на сайте Space .

В понедельник на орбиту поднялся грузовой корабль Northrop Grumman, на борту которого – клетки яичников коров вместе с серией других научных экспериментов.

Судно Northrop Grumman Cygnus стартовало к Международной космической станции на ракете компании Antares в 05:32 по восточному времени с регионального космодрома Средней Атлантики на летной базе NASA Wallops на острове Уоллопс, штат Вирджиния.

"Ракета Antares освещала предрассветное небо, когда она запускалась на орбиту. Приблизительно через 8 минут космический корабль Cygnus NG-18, названный SS Sally Ride в честь астронавта Салли Райд, первой американской женщины в космосе, умершей в 2004 году, достиг орбиты и, как ожидается, развернет свои двойные солнечные батареи. Если все пойдет хорошо, космический корабль Cygnus должен прибыть на космическую станцию утром в среду (9 ноября), где он будет захвачен астронавтами с помощью роботизированной руки в 05:05 по восточному времени и прикреплен к открытому причалу", - говорится в сообщении.

Известно, что запуск стал первым полетом ракеты Antares после вторжения России в Украину, где используется украинская первая ступень и российские ракетные двигатели.

"Это очень трогательное время для исследований на Международной космической станции. Каждый запускаемый новый аппарат вызывает не только новые исследования, но и новые возможности", — сказала ассоциированный научный сотрудник NASA из программы станции Гайди Перрис.

Также грузовой корабль Cygnus NG-18 перевозит 3749 кг груза для экипажа космической станции. Это 1637 кг запасов, 850 кг научного снаряжения, 66 кг оборудования для выхода в открытый космос, 1077 кг транспортного оборудования и 78 кг составляют компьютеры.

Кроме того, в орбитальную лабораторию направился 3D-принтер BioFabrication Facility, который будет печатать мениск и набор клеток человеческого сердца.