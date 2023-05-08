NASA запустила два спутника для изучения тропических ураганов
Rocket Lab вместе с NASA запустили из Новой Зеландии первые два спутника Cubesats TROPICS, исследующих тропические штормы и ураганы
Об этом информирует NASA .
Ракета-носитель Electron успешно развернула на низкой околоземной орбите, примерно в 550 км над Землей, кубсаты – два небольших спутника Cubesats TROPICS размером с коробку для обуви.
Кубсы TROPICS ежечасно с повышенной точностью будут измерять образование и развитие тропических циклонов и ураганов. Ученые получат возможность исследовать области микроволн во время критических погодных условий с частотой раз в час, а также наблюдать, как штормы формируются и усиливаются. В будущем это повысит качество прогнозирования.
Эти устройства будут дополнять метеорологические спутники.
Серия TROPICS состоит из четырех кубсатов. Вторую пару планируется запустить на борту другой ракеты Rocket Lab Electron примерно через две недели из стартового комплекса в Новой Зеландии.
- В мае планируется несколько запусков четырех малых спутников, которые улучшат мониторинг погоды и прогнозирование ураганов.
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