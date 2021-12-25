NASA запускает в космос самый большой телескоп в истории за $10 млрд
Космическое агентство США вместе с европейскими и канадскими партнерами производит запуск самого большого в истории телескопа
Запуск телескопа "Джеймс Уэбб" ведет NASA в YouTube, сообщает Голос Америки.
В NASA надеются, что "Джеймс Уэбб" станет современной научной обсерваторией в космосе и поможет раскрыть тайны нашей солнечной системы.
Согласно планам NASA "Джеймс Уэбб", стоимость которого - $10 млрд, будет располагаться в космосе на расстоянии, в четыре раза большем от Земли, чем Луна. Телескопу понадобится 29 дней, чтобы добиться своей цели в космосе и провести развертывание. Еще несколько месяцев будет продолжаться калибровка.
Заместитель администратора NASA по исследованиям Томас Зурбучен сравнил запуск телескопа с космической миссией "Аполлон", которая доставила людей на Луну.
"Это мечта. Телескоп "Джеймс Уэбб" - это как миссия "Аполлон" для NASA, всего мира, но особенно для научных программ мира", - сказал Зурбучен.
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