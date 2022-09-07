Обновленная версия трехмерной карты Солнечной системы NASA уже доступна Eyes on the Solar System .

Специалисты разрабатывали это обновление более двух лет. Улучшенная версия имеет повышенную детализацию и упрощенную навигацию.

На сайте видно, как проходят космические миссии. Также появилась возможность "взглянуть в будущее" – траектория движения в Солнечной системе рассчитана до 2049 года.

На 3D-карте можно подробно рассмотреть все планеты нашей системы и некоторые космические объекты, такие как астероиды, кометы, природные и искусственные спутники и другие технические устройства. Благодаря перемотке времени пользователи могут увидеть, где космические объекты будут в будущем или где были в прошлом.

"В обновленной версии 3D-карты можно отследить путь зонда "Вояджер" с 1977 года и увидеть, как летательный аппарат сблизился с Юпитером, Сатурном, Ураном и Нептуном", - говорится в сообщении.

Карта бесплатна и доступна в браузере с компьютера или телефона.

Напомним, телескоп Hubble показал две "столкнувшиеся" галактики друг с другом.

Благодаря новым снимкам телескопа Джеймса Уэбба ученые обнаружили тысячи ранее не виденных молодых звезд в туманности "Тарантул".

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