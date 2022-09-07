NASA выпустила обновленную 3D-карту Солнечной системы с возможностью "взглянуть в будущее"
NASA выпустила улучшенную подробную интерактивную солнечную систему Eyes on the Solar System с возможностью перематывать время и наблюдать за движением планет в реальном времени
Обновленная версия трехмерной карты Солнечной системы NASA уже доступна Eyes on the Solar System .
Специалисты разрабатывали это обновление более двух лет. Улучшенная версия имеет повышенную детализацию и упрощенную навигацию.
На сайте видно, как проходят космические миссии. Также появилась возможность "взглянуть в будущее" – траектория движения в Солнечной системе рассчитана до 2049 года.
На 3D-карте можно подробно рассмотреть все планеты нашей системы и некоторые космические объекты, такие как астероиды, кометы, природные и искусственные спутники и другие технические устройства. Благодаря перемотке времени пользователи могут увидеть, где космические объекты будут в будущем или где были в прошлом.
"В обновленной версии 3D-карты можно отследить путь зонда "Вояджер" с 1977 года и увидеть, как летательный аппарат сблизился с Юпитером, Сатурном, Ураном и Нептуном", - говорится в сообщении.
Карта бесплатна и доступна в браузере с компьютера или телефона.
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