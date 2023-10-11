NASA впервые публично покажет образец околоземного астероида

Об этом пишет Reuters.

Материал, собранный космическим кораблем OSRIS-REx три года назад из околоземного астероида Бенну, будет представлен в космическом центре NASA Johnston в Хьюстоне. Прошло чуть больше двух недель после того, как капсула приземлилась в пустыне Юты.

Посадка обратной капсулы завершила шестилетнюю совместную миссию космического агентства США и Аризонского Университета. Это был лишь третий подобный образец астероида и, безусловно, самый большой, когда-либо возвращавшийся на Землю для анализа. До этого проходили две подобные миссии японского космического агентства, закончившиеся в 2010 и 2020 годах.

К моменту приземления, образец Бенну весил примерно от 100 до 250 граммов.

Как и другие астероиды, Бенну является реликтом ранней Солнечной системы. Поскольку его современный химический состав и минералогия практически не изменились с момента формирования около 4,5 миллиарда лет назад, он содержит подсказки о происхождении и развитии каменистых планет, таких как Земля. Отмечается также, что его составляющие могут служить подсказкой об эволюции жизни.

Капсулу и ее содержимое сначала проверили в "чистой комнате" на полигоне для испытаний и тренировок штата Юта вблизи места посадки. Затем капсулу доставили в центр Johnston, где открыли, чтобы образец был разделен на меньшие куски, которые передадут примерно 200 ученым в 60 лабораториях по всему миру.