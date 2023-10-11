NASA впервые публично покажет образец околоземного астероида
NASA 11 октября впервые публично покажет самый большой образец почвы, собранный с поверхности околоземного астероида за все время
Об этом пишет Reuters.
Материал, собранный космическим кораблем OSRIS-REx три года назад из околоземного астероида Бенну, будет представлен в космическом центре NASA Johnston в Хьюстоне. Прошло чуть больше двух недель после того, как капсула приземлилась в пустыне Юты.
Посадка обратной капсулы завершила шестилетнюю совместную миссию космического агентства США и Аризонского Университета. Это был лишь третий подобный образец астероида и, безусловно, самый большой, когда-либо возвращавшийся на Землю для анализа. До этого проходили две подобные миссии японского космического агентства, закончившиеся в 2010 и 2020 годах.
К моменту приземления, образец Бенну весил примерно от 100 до 250 граммов.
Как и другие астероиды, Бенну является реликтом ранней Солнечной системы. Поскольку его современный химический состав и минералогия практически не изменились с момента формирования около 4,5 миллиарда лет назад, он содержит подсказки о происхождении и развитии каменистых планет, таких как Земля. Отмечается также, что его составляющие могут служить подсказкой об эволюции жизни.
Капсулу и ее содержимое сначала проверили в "чистой комнате" на полигоне для испытаний и тренировок штата Юта вблизи места посадки. Затем капсулу доставили в центр Johnston, где открыли, чтобы образец был разделен на меньшие куски, которые передадут примерно 200 ученым в 60 лабораториях по всему миру.
- Недавно американские ученые объяснили, почему образцы из астероида Бенну так особенны – анализ этого образца почвы даст новую информацию о рождении Солнечной системы, а также о том, как на Земле появились первые признаки жизни.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.44 Покупка 37.44Продажа 38.13
- EUR Покупка 39.86Продажа 40.75
- Актуальное
- Важное