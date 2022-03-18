NASA впервые показало новую ракету, которой будет доставлять людей на Луну
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) впервые представило публике свою новую гигантскую ракету Space Launch System (SLS)
Как сообщает BBC, ракету доставили на площадку в Космическом центре Кеннеди во Флориде, чтобы провести фиктивный отсчет, передает "Еспресо. TV".
Если все будет хорошо, ракета будет объявлена готовой к миссии, во время которой она отправит тестовую капсулу без экипажа вокруг Луны. Настоящий запуск может произойти в ближайшие пару месяцев.
Что касается астронавтов, то в NASA надеются, что смогут снова отправить их на поверхность Луны где-то во второй половине этого десятилетия.
SLS меньше по высоте, чем Сатурн V, которой доставляли астронавти на Луну в конце 1960-х и начале 1970-х годов, однако эта ракета значительно мощнее. Ее будут использовать не только для того, чтобы отправлять астронавтов далеко за пределы Земли, но и для доставки тяжелого оборудования и груза, чтобы экипажи астронавтов могли оставаться подальше от родной планеты на длительный период.
Генеральную репетицию фиктивного запуска планируется провести 3 апреля.
- Напомним, с грузом более 3 тыс. килограммов: космический корабль Cygnus состыковался с МКС
- Европейское космическое агентство отказалось от сотрудничества с Роскосмосом
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 30
-
EUR
Покупка 32.52Продажа 33.41
- Актуальное
- Важное