NASA впервые показало новую ракету, которой будет доставлять людей на Луну

Как сообщает BBC, ракету доставили на площадку в Космическом центре Кеннеди во Флориде, чтобы провести фиктивный отсчет, передает "Еспресо. TV".

Если все будет хорошо, ракета будет объявлена готовой к миссии, во время которой она отправит тестовую капсулу без экипажа вокруг Луны. Настоящий запуск может произойти в ближайшие пару месяцев.

Что касается астронавтов, то в NASA надеются, что смогут снова отправить их на поверхность Луны где-то во второй половине этого десятилетия.

SLS меньше по высоте, чем Сатурн V, которой доставляли астронавти на Луну в конце 1960-х и начале 1970-х годов, однако эта ракета значительно мощнее. Ее будут использовать не только для того, чтобы отправлять астронавтов далеко за пределы Земли, но и для доставки тяжелого оборудования и груза, чтобы экипажи астронавтов могли оставаться подальше от родной планеты на длительный период.

Генеральную репетицию фиктивного запуска планируется провести 3 апреля.

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