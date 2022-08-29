NASA возвращается на Луну: когда и где следить за запуском ракеты по новой программе Artemis

Как сообщает NASA, ракета выведет в космос капсулу Orion без экипажа, которая должна облететь Луну и вернуться на Землю в октябре.

Запуск ракеты можно будет наблюдать через онлайн-трансляцию. В мероприятии примут участие актеры Крис Эванс, Джек Блэк и Кеке Палмер.

Справочно. Артемида (англ. Artemis) — программа NASA в кооперации с частными компаниями и космическими агентствами, включая Европейское развитие пилотируемых космических полетов. Ее целью является "отправка первой женщины и дежурного мужчины" на поверхность Луны в 2024 году и создание тамошней инфраструктуры с дальнейшими планами доставить астронавтов на Марс.

Действует на основе Договоренностей о принципах сотрудничества в гражданском исследовании и использовании Луны, Марса, комет и астероидов в мирных целях, подписанных 13 октября 2020 г. в рамках 71-го Международного конгресса астронавтики следующими странами: США, Австралия, Канада, Япония, Люксембург, Италия , Великобритания и Объединенные Арабские Эмираты.

Название "Артемида" связано с названием предыдущей программы NASA "Аполлон". Эти имена принадлежат греческим богам Артемиди и Аполлону – сестре и брату близнецам.

Напомним, для тестового полета используют космический корабль NASA Orion и ракету Space Launch System (SLS). В среду, 17 августа, космические аппараты прибыли на свой ресниц стартовая площадка