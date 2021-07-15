NASA: в тридцатых годах Луна усилит приливы на Земле
В Национальном аэрокосмическом агентстве США заявили, что проблема приливов в 2030-х перерастет "из региональной проблемы в национальную"
Об этом говорится в исследовании NASA, передает СNN.
Членами Научной группы по вопросам изменения уровня моря NASA из Гавайского университета проведено исследование, которое показывает, что в середине тридцатых годов этого столетия прецессия Луны вместе с повышением уровня мирового океана значительно усилит приливы и отливы на Земле.
Гравитационное притяжение спутника Земли влияет на приливы и отливы на нашей планете, но сила притяжения Луны неодинакова. Спутник Земли циклически меняет положение оси вращения. Этот процесс известен как прецессия.
Период месячной прецессии - 18,6 лет. В первой половине цикла приливы на Земле подавляются, а отливы - усиливаются. Вторая половина цикла дает обратный эффект. В 2030-х годах ожидается второй цикл, но к этому времени уровень мирового океана поднимется до того уровня, чтобы приливы стали особенно опасными.
Ученые ожидают, что приливы будут более длительными и охватят большую часть побережья США. Примерно через 10 лет наводнения во время прилива перейдут "из региональной проблемы в национальную".
В NASA уже разрабатывают новую модель прогнозирования, чтобы точно определять места подтопления. Это поможет спасти жизни и сохранить имущество.
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