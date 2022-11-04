NASA установило ракету для запуска миссии Artemis 1 на Луну
NASA доставило лунную ракету Space Launch System (SLS) с кораблем Orion на стартовую площадку 39B космического центра Кеннеди во Флориде
Об этом сообщает Space.com.
Транспортировку ракеты из ангара завершили в 08:30 по местному времени 4 ноября. Запуск ракеты SLS с кораблем Orion к Луне намечен на 14 ноября в 19:07 по времени восточного побережья США. Старт должен пройти в окно продолжительностью 1 час 7 минут. Резервные даты запуска Artemis 1 – 16 и 19 ноября.
Миссия Artemis 1 должна облететь Луну в течение 25 дней и вернуться на Землю с посадкой на поверхность океана. Это подготовка к следующим пилотируемым миссиям, включая посадку на Луне.
- Запуск ракеты Space Launch System с капсулой Orion планировали осуществить 3 сентября, однако отменили из-за утечки топлива.
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