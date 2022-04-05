NASA сократило количество российских кадров из-за напряжения между Вашингтоном и Москвой на фоне войны в Украине
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) сократило количество российских кадров из-за напряжения между Вашингтоном и Москвой на фоне вторжения РФ в Украину
Об этом сообщает SpaceNews.
Как стало известно, Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) сократило количество кадров в РФ. Об этом в интервью SpaceNews заявила заместитель главы американского космического ведомства Пэм Мелрой.
"Мы конечно обеспокоены (ситуацией, – ред.) наших сотрудников в России. Одним из результатов этого является сокращение штата в РФ", - сказала она.
По ее словам, NASA всегда обдумывает планы на случай чрезвычайных ситуаций.
"В настоящее время все работает очень профессионально и очень слаженно", - заявляет Мелрой.
Как известно, ранее в "Роскосмосе" заявили, что хотят остановить сотрудничество с космическими агентствами США и ЕС из-за введенных санкций, в частности, прекратить сотрудничество на Международной космической станции (МКС).
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