NASA сократило количество российских кадров из-за напряжения между Вашингтоном и Москвой на фоне войны в Украине

Об этом сообщает SpaceNews.



Как стало известно, Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) сократило количество кадров в РФ. Об этом в интервью SpaceNews заявила заместитель главы американского космического ведомства Пэм Мелрой.

"Мы конечно обеспокоены (ситуацией, – ред.) наших сотрудников в России. Одним из результатов этого является сокращение штата в РФ", - сказала она.

По ее словам, NASA всегда обдумывает планы на случай чрезвычайных ситуаций.

"В настоящее время все работает очень профессионально и очень слаженно", - заявляет Мелрой.

Как известно, ранее в "Роскосмосе" заявили, что хотят остановить сотрудничество с космическими агентствами США и ЕС из-за введенных санкций, в частности, прекратить сотрудничество на Международной космической станции (МКС).

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