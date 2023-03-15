Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир NASA разрабатывает "космический буксир" для уничтожения МКС

NASA разрабатывает "космический буксир" для уничтожения МКС

15 мартa, 2023 среда
12:12
Мир

NASA изучает возможность контролируемого уничтожения Международной космической станции по истечении срока ее эксплуатации в 2030 году

Об этом пишет Space.

Белый дом обнародовал запрос в федеральный бюджет США на 2024 год. Агентство попросило выделить 27,2 миллиарда долларов, включая 180 миллионов долларов "на начало разработки нового космического буксира", который мог бы безопасно вывести МКС над открытым океаном по истечении срока ее эксплуатации в 2030 году, а также выполнять другие задачи в будущем.

Текущий план безопасного выведения станции из строя основывается на сжигании двигателей кораблями Прогресс, предоставляемых Россией.

По всей видимости, NASA не хочет зависеть от этой страны. Вероятно, причиной тому стали многочисленные технические проблемы с ее космическими кораблями.

Новости
Общество
Читайте также:
Тайсон Ф'юрі
13 мартa, 2023 понедельник
Фьюри придумал новое условие для проведения боя с Усиком
НАТО
14 мартa, 2023 вторник
Финляндия может вступить в НАТО раньше Швеции, - Reuters
дрон MQ-9 Reaper
15 мартa, 2023 среда
Посол РФ после инцидента из БПЛА заявил о нежелании конфронтации из США, но американской авиации "нечего делать у российской границы"
Киев
+9°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 38.13
    Покупка 38.13
    Продажа 38.89
  • EUR
    Покупка 40.28
    Продажа 41.17
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
15 мартa
13:02
В Крыму произошел пожар, вероятно, горит бывший железорудный комбинат, - СМИ
12:59
В Белом доме заявили, что инцидент с беспилотником не помешает США совершать полеты над Черным морем
12:56
Украинские воины на Бахмутском направлении приземлили российский самолет
12:51
Британские и немецкие истребители перехватили российский самолет вблизи Эстонии, - BBC
12:43
Украинский экс-чемпион выступит в андеркарде боя самого богатого боксера мира
12:43
Несколько стран готовы предоставить Украине истребители МиГ-29, – представитель правительства Польши
12:29
Задержан экс-сотрудник СБУ, который призвал коллег дезертировать
12:27
СМИ показали, как российский Су-27 атаковал беспилотник США
12:22
Молдова
До 2023 года РФ планировала установить политический контроль над Молдовой, - расследование
12:20
Пентагон
В Пентагоне спрогнозировали тяжелые бои в Украине весной и летом
12:05
Инцидент со сбитым Россией беспилотником США сигнализирует о готовности Путина к расширению конфликта, – Данилов
12:04
Свитолина
Свитолина объяснила, почему она против бойкота соревнований с участием россиян и белорусов
12:02
Эксклюзив
Снижение цен на основные продукты для ВСУ позволило сэкономить более 6 млрд грн, - журналист Николов
12:01
OPINION
"Сбитые летчики" воюют с беспилотниками
11:58
СБУ задержала агента ФСБ, готовившего теракты против украинских летчиков и спецназовцев
11:54
Министерство обороны Украины
При Минобороны создали Департамент по предотвращению коррупции
11:52
Эксклюзив
Карта боевых действий за период с 9 по 15 марта. Адская крепость Бахмут горит по периметру, но держит удар
11:41
Обновлено
Россияне ударили по гражданской инфраструктуре Харькова, разрушения потерпел интернат
11:33
Дания создаст фонд на $1 млрд для предоставления военной, гражданской и бизнес-помощи Украине
11:27
Оккупанты в Крыму провели обыски у активиста и журналиста Османова
11:26
В Раде заявили, что в некоторых регионах Украины можно завершить отопительный сезон 20 марта
11:09
На Житомирщине и Киевщине возможны непродолжительные отключения света из-за ремонта сетей, – Минэнерго
11:08
ФИФА утвердила формат отбора на первый клубный ЧМ в новом формате
10:24
F-16
Сенаторы США требуют предоставить Украине истребители F-16, — Politico
10:06
OPINION
Почему Дели согласился на нефтяной потолок цен
09:59
Китай, Россия и Иран проведут военно-морские учения в Оманском заливе
09:29
Британская разведка указала на признаки нового "железного занавеса" в РФ
09:25
Инфографика
доллар
Курс валют в Украине 15 марта: цены на доллар, евро, злотый
09:20
За сутки в Донецкой области от действий вражеских войск погиб один человек, ранены 16 местных жителей
09:07
Квентин Тарантино написал сценарий для фильма, который станет последним в его карьере, — СМИ
09:03
Сегодня состоится премьера документального фильма “Море. Битва за остров Змеиный”
08:55
Россия вывела в Черное море четыре ракетоносителя с 28 "калибрами"
08:44
В сутки россияне выпустили по Херсонщине почти 400 снарядов из "градов" и тяжелой артиллерии, 4 человека ранены
08:38
США приняли меры, чтобы сбитый над Черным морем дрон не попал в чужие руки, - Белый дом
08:38
Инцидент с беспилотником не приведет к прямому конфликту между Россией и США, - американские аналитики
08:16
OPINION
Николай Княжицкий
Украина и "Оскар"
08:06
Саудовская Аравия не будет продавать нефть странам, которые введут против нее санкции и поддержат потолок цен
08:03
OPINION
Наши герои
07:46
Инфографика
За сутки РФ потеряла в Украине 980 военных, 12 беспилотников и 7 РСЗО
07:36
Биатлон: Рекордсменка чемпионатов мира объявила о завершении карьеры
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV