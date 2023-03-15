NASA разрабатывает "космический буксир" для уничтожения МКС
NASA изучает возможность контролируемого уничтожения Международной космической станции по истечении срока ее эксплуатации в 2030 году
Об этом пишет Space.
Белый дом обнародовал запрос в федеральный бюджет США на 2024 год. Агентство попросило выделить 27,2 миллиарда долларов, включая 180 миллионов долларов "на начало разработки нового космического буксира", который мог бы безопасно вывести МКС над открытым океаном по истечении срока ее эксплуатации в 2030 году, а также выполнять другие задачи в будущем.
Текущий план безопасного выведения станции из строя основывается на сжигании двигателей кораблями Прогресс, предоставляемых Россией.
По всей видимости, NASA не хочет зависеть от этой страны. Вероятно, причиной тому стали многочисленные технические проблемы с ее космическими кораблями.
- 2 марта компания SpaceX Илона Маска запустила экипаж из четырех астронавтов в Международную космическую станцию.
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