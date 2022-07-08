NASA раскритиковало Россию за использование космической станции для пропаганды
NASA осудило российское космическое агентство после того, как космонавты отпраздновали захват Россией одного из регионов восточной Украины
Об этом сообщает The Washington Post .
Известно, что NASA выступило с редким осуждением российского космического агентства его главного партнера на Международной космической станции.
Космическое агентство "решительно осуждает использование Международной космической станции в политических целях для поддержки войны против Украины, что в корне противоречит основной функции станции среди 15 международных стран-участниц – продвигать науку и развивать технологии в мирных целях".
- 4 июля российские космонавты развернули на МКС флаги ЛНР и ДНР. Российское космическое агентство опубликовало фотографии трех своих космонавтов с флагами "ЛНР" и "ДНР" и заявило, что захват региона был "днем увольнения, который нужно праздновать как на земле, так и в космосе".
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