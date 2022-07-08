Об этом сообщает The Washington Post .

Известно, что NASA выступило с редким осуждением российского космического агентства его главного партнера на Международной космической станции.

Космическое агентство "решительно осуждает использование Международной космической станции в политических целях для поддержки войны против Украины, что в корне противоречит основной функции станции среди 15 международных стран-участниц – продвигать науку и развивать технологии в мирных целях".

4 июля российские космонавты развернули на МКС флаги ЛНР и ДНР. Российское космическое агентство опубликовало фотографии трех своих космонавтов с флагами "ЛНР" и "ДНР" и заявило, что захват региона был "днем увольнения, который нужно праздновать как на земле, так и в космосе".

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