NASA проведет историческую публичную встречу, посвященную НЛО
В среду, 31 мая, специальная группа NASA проведет историческую публичную встречу, посвященную НЛО. Состоится онлайн-трансляция
Об этом информирует Space .
"Агентство проведет заседание "независимой исследовательской группы", которое оно сформировало почти год назад, в июне 2022 года, чтобы изучить данные, связанные с неузнаваемыми аномальными явлениями (UAP), новым термином, охватывающим объекты или явления в небе, под водой или в пространстве, которое нельзя сразу идентифицировать", - говорится в сообщении.
На встрече группа впервые публично обсудит результаты расследования природных земных явлений, которые могут иметь внеземное происхождение (UAP).
Четырехчасовую встречу можно будет смотреть онлайн бесплатно в прямом эфире, который начнется в 10:30 по восточному времени (14:30 по Гринвичу) в среду (31 мая).
После этого NASA проведет только аудиотрансляцию телеконференции для СМИ, в которой примут участие Дэн Эванс из Директората научных миссий NASA, Дэвид Спергель, президент, глава независимой исследовательской группы NASA UAP и другие члены группы UAP агентства.
Исследовательская группа из 16 человек включает бывшего астронавта NASA Скотта Келли и других экспертов по научным кругам, аэрокосмической и авиационной промышленности и даже одного научного журналиста.
Команда изучает только несекретные данные.
Бывший помощник администратора по науке в штаб-квартире NASA в Вашингтоне Томас Цурбухен сказал, что группа была сформирована для того, чтобы продвинуть вперед научное понимание UAP и заняться относительно бедной отраслью сделать в сферу, содержащую гораздо больше данных, а следовательно , предназначенная для научного исследования и анализа.
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