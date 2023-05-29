NASA проведет историческую публичную встречу, посвященную НЛО

Об этом информирует Space .

"Агентство проведет заседание "независимой исследовательской группы", которое оно сформировало почти год назад, в июне 2022 года, чтобы изучить данные, связанные с неузнаваемыми аномальными явлениями (UAP), новым термином, охватывающим объекты или явления в небе, под водой или в пространстве, которое нельзя сразу идентифицировать", - говорится в сообщении.

На встрече группа впервые публично обсудит результаты расследования природных земных явлений, которые могут иметь внеземное происхождение (UAP).

Четырехчасовую встречу можно будет смотреть онлайн бесплатно в прямом эфире, который начнется в 10:30 по восточному времени (14:30 по Гринвичу) в среду (31 мая).

После этого NASA проведет только аудиотрансляцию телеконференции для СМИ, в которой примут участие Дэн Эванс из Директората научных миссий NASA, Дэвид Спергель, президент, глава независимой исследовательской группы NASA UAP и другие члены группы UAP агентства.

Исследовательская группа из 16 человек включает бывшего астронавта NASA Скотта Келли и других экспертов по научным кругам, аэрокосмической и авиационной промышленности и даже одного научного журналиста.

Команда изучает только несекретные данные.

Бывший помощник администратора по науке в штаб-квартире NASA в Вашингтоне Томас Цурбухен сказал, что группа была сформирована для того, чтобы продвинуть вперед научное понимание UAP и заняться относительно бедной отраслью сделать в сферу, содержащую гораздо больше данных, а следовательно , предназначенная для научного исследования и анализа.