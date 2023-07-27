NASA признали одним из лучших работодателей США для женщин в 2023 году
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства в этом году стало одним из лучших работодателей Америки для женщин, по версии Forbes и Statista
Об этом информирует NASA .
"NASA гордится тем, что ее признали лучшим работодателем для женщин. Но мы больше всего гордимся многими удивительными женщинами, которые изо дня в день вносят неоценимый вклад в наши удивительные миссии. От наших ученых, юристов, бухгалтеров, инженеров, коммуникаторов, специалистов по персоналу центров и многих других – нам удалось иметь таких талантливых специалистов в NASA", – рассказала главная сотрудница по разнообразию в штаб-квартире агентства в Вашингтоне Элейн Хо.
Сообщается, что Statista опросила более 60 тыс. сотрудников США, включая выборку из более 40 тыс. женщин, работающих в компаниях с минимум сотрудников. Участникам было предложено оценить своего работодателя на основе условий труда, представительства женщин в высшем руководстве, дискриминации, гибкости и справедливости оплаты труда.
Список лучших работодателей включает 400 компаний из разных отраслей. NASA входит в топ-10 и является единственным включенным федеральным агентством. Агентство также возглавляет список работодателей в аэрокосмической и оборонной категории.
- 20 июня NASA создало видеовизуализацию, на которой видно, сколько углерода выбрасывается в атмосферу Земли, где показатели наиболее критичны и как они изменяются в течение года.
- Также Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) строит новый аппарат, который будет искать следы льда на полюсах Луны для создания из него топлива и воздуха для астронавтов.
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