Об этом информирует NASA .

"NASA гордится тем, что ее признали лучшим работодателем для женщин. Но мы больше всего гордимся многими удивительными женщинами, которые изо дня в день вносят неоценимый вклад в наши удивительные миссии. От наших ученых, юристов, бухгалтеров, инженеров, коммуникаторов, специалистов по персоналу центров и многих других – нам удалось иметь таких талантливых специалистов в NASA", – рассказала главная сотрудница по разнообразию в штаб-квартире агентства в Вашингтоне Элейн Хо.

Сообщается, что Statista опросила более 60 тыс. сотрудников США, включая выборку из более 40 тыс. женщин, работающих в компаниях с минимум сотрудников. Участникам было предложено оценить своего работодателя на основе условий труда, представительства женщин в высшем руководстве, дискриминации, гибкости и справедливости оплаты труда.

Список лучших работодателей включает 400 компаний из разных отраслей. NASA входит в топ-10 и является единственным включенным федеральным агентством. Агентство также возглавляет список работодателей в аэрокосмической и оборонной категории.