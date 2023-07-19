NASA приступила к строительству лунохода для поиска льда на Луне
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) строит новый аппарат, который будет искать следы льда на полюсах Луны для создания из него топлива и воздуха для астронавтов
Об этом пишет Ars Technica.
Отмечается, что четырехколесный вездеход под названием VIPER отличается от своих предшественников, с помощью которых NASA исследует Марс, тем, что он создан для попадания в темные кратеры, куда солнечный свет не проникал в миллиарды лет. Их могли бы использовать будущие астронавты для производства собственного ракетного топлива и воздуха для дыхания.
Новый аппарат был презентован во вторник, 18 июля, на научном форуме NASA.
"Большая группа людей работала над этой идеей более 10 лет. Поскольку он попадает в темные места, это первый марсоход с фарами", - сказал Энтони Колапрет.
По его словам, светодиодные фары будут отливать голубой оттенок на угольный ландшафт Луны. На транспортном средстве будет установлен набор камер и мачта высотой 2,5 метра.
Отмечается, что у водяного льда большие перспективы для освоения космоса. Ученые говорят, что водород и кислород можно использовать для выработки электроэнергии, ракетного топлива или превращать в воздух для снабжения герметичных сред обитания на Луне.
Инструмент NASA на индийском орбитальном корабле Chandrayaan 1 впервые нашел контрольную химическую сигнатуру воды на полюсах Луны 2009 года. С этого времени ученые ищут способы добывать этот ресурс в больших количествах.
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