Об этом пишет Ars Technica.

Отмечается, что четырехколесный вездеход под названием VIPER отличается от своих предшественников, с помощью которых NASA исследует Марс, тем, что он создан для попадания в темные кратеры, куда солнечный свет не проникал в миллиарды лет. Их могли бы использовать будущие астронавты для производства собственного ракетного топлива и воздуха для дыхания.

Новый аппарат был презентован во вторник, 18 июля, на научном форуме NASA.

"Большая группа людей работала над этой идеей более 10 лет. Поскольку он попадает в темные места, это первый марсоход с фарами", - сказал Энтони Колапрет.

По его словам, светодиодные фары будут отливать голубой оттенок на угольный ландшафт Луны. На транспортном средстве будет установлен набор камер и мачта высотой 2,5 метра.

Отмечается, что у водяного льда большие перспективы для освоения космоса. Ученые говорят, что водород и кислород можно использовать для выработки электроэнергии, ракетного топлива или превращать в воздух для снабжения герметичных сред обитания на Луне.

Инструмент NASA на индийском орбитальном корабле Chandrayaan 1 впервые нашел контрольную химическую сигнатуру воды на полюсах Луны 2009 года. С этого времени ученые ищут способы добывать этот ресурс в больших количествах.