NASA превратило в питьевую воду 98% мочи и пота астронавтов в МКС

Об этом информирует Space .

Отмечают, что каждому члену экипажа на МКС требуется около галлона (около 4,5 литров) воды каждый день для вопроса, гигиены и приготовления пищи. По мнению исследователей, в идеале необходимо восстанавливать как раз 98% воды, находившейся в экипаже в начале миссии. Раньше этот уровень достигал 94%.

"Это очень важный шаг вперед в эволюции систем жизнеобеспечения. Предположим, вы запускаете 100 фунтов воды. Вы теряете 2 фунта из них, а остальные 98 просто продолжают вращаться. Продолжают работать – это достаточно потрясающее достижение", – сказал член команды Космического центра Джонсона Кристофер. Браун, управляющий системами жизнеобеспечения на МКС.

Так, 98% восстановления смогли достичь благодаря системе контроля окружающей среды и жизнеобеспечения (ECLSS). Она восстановила воду из мочи и пота с помощью вакуумной дистилляции.

ECLSS состоит из комбинации оборудования. Речь идет о системе восстановления, собирающей сточные воды, и передовых осушителях, которые улавливают из воздуха МКС влагу, которая образуется в результате дыхания и пота экипажа. Система обрабатывает собранную жидкость и превращает ее в питьевую воду.

Очистка воды производится с помощью серии специализированных фильтров и каталитического реактора, который расщепляет любые следы загрязнений, которые могут оставаться в воде. После специальные датчики проверяют чистоту воды, и если она не соответствует стандартам, ее возвращают на повторную обработку. Также для предотвращения роста микробов в воду добавляют иод.

Команда также отмечает, что вода, произведенная на борту МКС, по качеству значительно лучше, чем та, которую производят общественные системы водоснабжения на Земле.