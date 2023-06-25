NASA превратило в питьевую воду 98% мочи и пота астронавтов в МКС
Астронавты на борту Международной космической станции восстановили 98% питьевой воды посредством переработки мочи и пота. Благодаря этому можно будет проводить более продолжительные космические миссии.
Об этом информирует Space .
Отмечают, что каждому члену экипажа на МКС требуется около галлона (около 4,5 литров) воды каждый день для вопроса, гигиены и приготовления пищи. По мнению исследователей, в идеале необходимо восстанавливать как раз 98% воды, находившейся в экипаже в начале миссии. Раньше этот уровень достигал 94%.
"Это очень важный шаг вперед в эволюции систем жизнеобеспечения. Предположим, вы запускаете 100 фунтов воды. Вы теряете 2 фунта из них, а остальные 98 просто продолжают вращаться. Продолжают работать – это достаточно потрясающее достижение", – сказал член команды Космического центра Джонсона Кристофер. Браун, управляющий системами жизнеобеспечения на МКС.
Так, 98% восстановления смогли достичь благодаря системе контроля окружающей среды и жизнеобеспечения (ECLSS). Она восстановила воду из мочи и пота с помощью вакуумной дистилляции.
ECLSS состоит из комбинации оборудования. Речь идет о системе восстановления, собирающей сточные воды, и передовых осушителях, которые улавливают из воздуха МКС влагу, которая образуется в результате дыхания и пота экипажа. Система обрабатывает собранную жидкость и превращает ее в питьевую воду.
Очистка воды производится с помощью серии специализированных фильтров и каталитического реактора, который расщепляет любые следы загрязнений, которые могут оставаться в воде. После специальные датчики проверяют чистоту воды, и если она не соответствует стандартам, ее возвращают на повторную обработку. Также для предотвращения роста микробов в воду добавляют иод.
Команда также отмечает, что вода, произведенная на борту МКС, по качеству значительно лучше, чем та, которую производят общественные системы водоснабжения на Земле.
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