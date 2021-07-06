NASA предупредило об астероиде величиной с Биг-Бен: приближается к Земле
24 июля мимо Земли пролетит астероид 2008 GO20
Об этом сообщает Express.
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) сообщило, что 24 июля, мимо Земли пролетит астероид 2008 GO20.
Так, длина космического объекта от 92 до 210 м.
В NASA отметили, что он может быть вдвое больше за часовую башню Вестминстерского дворца Биг-Бен (96,3 м).
Скорость движения астероида составляет 8,18 км / с или 29500 км / ч.
Как отмечается, расстояние между ним и Землей равно 4910000 км, что больше чем в 12 раз больше, чем расстояние между нашей планетой и Луной.
В NASA добавили, что ни размер астероида, ни расстояние от него до Земли не представляют угрозы для нашей планеты.
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