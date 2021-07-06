Об этом сообщает Express.

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) сообщило, что 24 июля, мимо Земли пролетит астероид 2008 GO20.

Так, длина космического объекта от 92 до 210 м.

В NASA отметили, что он может быть вдвое больше за часовую башню Вестминстерского дворца Биг-Бен (96,3 м).

Скорость движения астероида составляет 8,18 км / с или 29500 км / ч.

Как отмечается, расстояние между ним и Землей равно 4910000 км, что больше чем в 12 раз больше, чем расстояние между нашей планетой и Луной.

В NASA добавили, что ни размер астероида, ни расстояние от него до Земли не представляют угрозы для нашей планеты.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb