NASA потеряло связь с Voyager 2. В чем причина
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства потеряло связь с автоматическим космическим зондом Voyager 2 из-за неправильной команды, которая была ему передана
Об этом сообщает ScienceAlert.
Диспетчеры NASA потеряли связь с зондом Voyager 2, который находится на расстоянии почти 20 миллиардов километров от Земли. Отмечается, что в результате непреднамеренной неправильной команды аппарат отклонил свою антенну на 2 градуса от нашей планеты, поэтому теперь для установления связи диспетчеры должны ждать перезагрузки Voyager 2.
Космический аппарат запрограммирован посылать свое расположение несколько раз в год: для этого он направляет свою антенну в сторону Земли. Сообщения от него ожидают уже через несколько месяцев – 15 октября. До того времени зонд будет двигаться по запланированной траектории.
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