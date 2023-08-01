Об этом сообщает ScienceAlert.

Диспетчеры NASA потеряли связь с зондом Voyager 2, который находится на расстоянии почти 20 миллиардов километров от Земли. Отмечается, что в результате непреднамеренной неправильной команды аппарат отклонил свою антенну на 2 градуса от нашей планеты, поэтому теперь для установления связи диспетчеры должны ждать перезагрузки Voyager 2.

Космический аппарат запрограммирован посылать свое расположение несколько раз в год: для этого он направляет свою антенну в сторону Земли. Сообщения от него ожидают уже через несколько месяцев – 15 октября. До того времени зонд будет двигаться по запланированной траектории.