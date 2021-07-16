NASA после месяца неполадок возобновила работу телескопа Hubble

Об этом сообщает официальный твиттер-аккаунт телескопа.



Ученые включили резервную систему спутника для того, чтобы решить проблему с главным компьютером, которая возникла 13 июня, когда телескоп приостановил сбор научных данных.



Специалисты включили резервные блоки питания, управления и форматирования научных данных и блока научных приборов, а также управления и обработки данных.



Остальное оборудование на борту Hubble переключили на альтернативные интерфейсы, чтобы подключить к резервному блоку управления.

После этого резервный компьютер включили, загрузили полетное программное обеспечение и перевели Hubble в нормальный рабочий режим.

Команда Hubble сейчас следит за оборудованием, чтобы убедиться, что все работает правильно. Также инженеры начали восстанавливать научные инструменты.