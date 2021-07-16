NASA после месяца неполадок возобновила работу телескопа Hubble
Специалистам Национального аэрокосмического агентства США удалось включить резервную систему питания 31-летнего спутника
Об этом сообщает официальный твиттер-аккаунт телескопа.
Ученые включили резервную систему спутника для того, чтобы решить проблему с главным компьютером, которая возникла 13 июня, когда телескоп приостановил сбор научных данных.
Специалисты включили резервные блоки питания, управления и форматирования научных данных и блока научных приборов, а также управления и обработки данных.
Остальное оборудование на борту Hubble переключили на альтернативные интерфейсы, чтобы подключить к резервному блоку управления.
После этого резервный компьютер включили, загрузили полетное программное обеспечение и перевели Hubble в нормальный рабочий режим.
Команда Hubble сейчас следит за оборудованием, чтобы убедиться, что все работает правильно. Также инженеры начали восстанавливать научные инструменты.
- Hubble отправили на земную орбиту 31 год назад. В этом году телескоп отличился, сделав детализированную фотографию эмиссионной туманности Вуаль (IC 1340), которая находится в созвездии Лебедь
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