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NASA полетит к спутнику Юпитера на ракете Маска

27 июля, 2021 вторник
10:15
Наука SpaceX

В NASA заявили, что выбрали SpaceX для запуска рейса к спутнику Юпитера Европы в октябре 2024 года

Об этом сообщает НВ .

Миссия Europa Clipper будет запущена в октябре 2024 на ракете Falcon Heavy.

Стоимость контракта составляет $ 178 млн.

При взлете ракета создает тягу эквивалентную примерно восемнадцати самолетам Boeing 747.

Орбитальный аппарат Europa Clipper сделает от 40 до 50 проходов над Европой, чтобы определить, может ли спутник содержать условия для жизни.

Его нагрузка будет включать камеры и спектрометры для получения изображений и композиционных карт поверхности и атмосферы, а также радар для проникновения в ледяной слой для поиска воды.

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Юпитер
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