NASA показало в прямом эфире второй выход астронавтов в открытый космос в этом году
1 февраля, в четверг, два астронавта в прямом эфире вышли в открытый космос. Это произошло уже второй раз в 2023 году
Об этом информирует Space.com .
Астронавт NASA Николь Манн и японец Коичи Ваката совершили второй выход в открытый космос в 2023 году.
При выходе два астронавта Международной космической станции перевели свои скафандры на питание от батарей и вышли из шлюза станции Quest, начав примерно семичасовой выход в открытый космос.
"После того, как они прибудут на ферму Starboard-4, они завершат работу по установке комплекта модификации, которую они начали 20 января, чтобы подготовить станцию к последующему развертыванию солнечной батареи", – написали NASA.
Манн и Ваката пройдут в правую часть фермы орбитальной лаборатории, серии сегментов, которые служат точками крепления для солнечных батарей, тепловых радиаторов и внешней полезной нагрузки на МКС.
По состоянию на утро 2 февраля космонавты, вышедшие в открытый космос, установили четыре из шести новых батарей iROSA.
В NASA рассказали, что запуск всех шести батарей увеличит энергоснабжение станции на 20-30%. iROSA дополняет, а не заменяет систему солнечных панелей МКС.
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