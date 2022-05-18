NASA отправит на Луну непилотируемый корабль Orion, полет планируется в августе

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

В рамках миссии "Artemis 1" Orion направится к Луне. На орбите непилотируемый космический корабль пробудет несколько недель. Позже корабль вернется на Землю, а его спускная капсула приводится в Атлантике.

"Сейчас я бы сказал, что в августе. В рамках миссии продолжительностью около тридцати дней будут проверены все системы для совершения непилотируемых полетов", - сказал глава NASA Билл Нельсон во время слушаний комиссии палаты представителей по бюджетным ассигнованиям.

Перед запуском ракету-носитель ждет стендовое испытание. Специалисты проведут имитацию процедур, необходимых для успешного запуска. Также проверят работу систем, интерфейсов и программного обеспечения.

В 2024 году запланирована миссия Artemis 2, где к Луне отправится экипаж из четырех астронавтов. Пилотируемый корабль должен будет совершить облет природного спутника.

В рамках миссии Artemis 3 запланирована высадка американских астронавтов на поверхность Луны.

Программа Artemis была обнародована в сентябре 2020 года. Ее главная цель – высадка американских астронавтов на лунную поверхность в 2025 году, а также строительство окололунной станции и подготовка условий для возможной колонизации Луны.

25 декабря 2021 года NASA запустила в космос самый мощный телескоп в истории "Джеймс Уэбб" за $10 млрд.

27 апреля американская компания SpaceX запустила на Международную космическую станцию корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту.

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