NASA отправит космический аппарат на Луну
NASA доставит австралийский космический аппарат на Луну в рамках будущей миссии
Об этом сообщает dpa-international.
Правительство Австралии и Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) подписали соглашение о доставке австралийского космического корабля на Луну в рамках будущей миссии.
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон отметил, что небольшой полуавтономный космический аппарат будет собирать лунный грунт, из которого NASA потом пытаться вытянуть кислород.
В NASA сообщили, что австралийский луноход обеспечит дополнительные возможности и увеличит шансы на успешный сбор почвы, поскольку посадочный аппарат, доставлять сам луноход, также будет иметь механизм сбора лунного грунта.
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