NASA отправит космический аппарат на Луну

Об этом сообщает dpa-international.

Правительство Австралии и Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) подписали соглашение о доставке австралийского космического корабля на Луну в рамках будущей миссии.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон отметил, что небольшой полуавтономный космический аппарат будет собирать лунный грунт, из которого NASA потом пытаться вытянуть кислород.

В NASA сообщили, что австралийский луноход обеспечит дополнительные возможности и увеличит шансы на успешный сбор почвы, поскольку посадочный аппарат, доставлять сам луноход, также будет иметь механизм сбора лунного грунта.

Согласно договору, NASA должен осуществить доставку космического аппарата на Луну не раньше 2026 года.

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