NASA отложило тестовый запуск ракеты, которая будет помогать доставлять людей на Луну

Об этом сообщает Washington post.

Запуск не состоялся из-за ряда проблем, в частности, речь идет о грозах, задержавших начало заправки топливом, и заканчивая невозможностью снизить температуру одного из четырех ракетных двигателей.

"Это привело к решению перенести запуск на будущее. Эта дата может быть вскоре, в пятницу, но официальное решение не было объявлено", - пишут в издании.

Там добавили, что инженерам было тяжело охладить один из двигателей ракеты-носителя RS-25 до нужной температуры, пропустив через него жидкий водород, поддерживаемый при температуре -423 градуса по Фаренгейту. Инженеры попробовали ряд поправок, но ни одна не сработала.

За несколько дней до запуска представители NASA пытались оправдать ожидания, неоднократно заявляя, что полет тестовый, чтобы увидеть, как ракета работает в реальных условиях, и поэтому предупреждали, что они, вероятно, столкнутся с проблемами на этом пути.

В субботу Майк Сарафин, руководитель миссии NASA "Артемида", сказал, что запуск "может испортиться по многим причинам. Мы не будем обещать, что получится в понедельник. У нас может быть погода, у нас могут быть технические проблемы или у нас может быть общественная безопасность".

У NASA есть резервные даты запуска – это 2 и 5 сентября, но пока не ясно, когда они могут попытаться запустить ее снова.

Напомним, ракета Space Launch System должна была сегодня вывести в космос капсулу Orion без экипажа, который должен был облететь Луну и вернуться на Землю в октябре.

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