Об этом информирует NASA .

"В понедельник, 26 сентября, NASA доставит ракету Artemis I Space Launch System и космический корабль Orion назад в здание транспортных средств. Первое движение запланировано на 23:00 EDT", - говорится в сообщении.

Из-за прогноза погоды, связанного с ураганом, в NASA решили отменить запуск ракеты и космического корабля.

"Время первого движения базируется на лучших прогнозируемых условиях для отката, чтобы соответствовать погодным критериям движения", – объясняют в ведомстве.

NASA продолжает вести прямую трансляцию ракеты и космического корабля на стартовой площадке.

NASA выпустила улучшенную подробную интерактивную карту Солнечной системі Eyes on the Solar System с возможностью перематывать время и наблюдать за движением планет в реальном времени.

По сети ширится вирусная статья, что космический телескоп Джеймса Уэбба опроверг теорию Большого взрыва, хотя ранние галактики на его снимках и кажутся сложнее, чем ожидалось, все равно подтверждают ее.

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