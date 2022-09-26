NASA отказывается от запуска на Марс ракеты и корабля из-за неблагоприятной погоды
NASA отказывается от запуска ракеты и корабля из-за неблагоприятной погоды, технику отправят в здание транспортного средства
Об этом информирует NASA .
"В понедельник, 26 сентября, NASA доставит ракету Artemis I Space Launch System и космический корабль Orion назад в здание транспортных средств. Первое движение запланировано на 23:00 EDT", - говорится в сообщении.
Из-за прогноза погоды, связанного с ураганом, в NASA решили отменить запуск ракеты и космического корабля.
"Время первого движения базируется на лучших прогнозируемых условиях для отката, чтобы соответствовать погодным критериям движения", – объясняют в ведомстве.
NASA продолжает вести прямую трансляцию ракеты и космического корабля на стартовой площадке.
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