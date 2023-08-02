NASA обнаружило сигнал с Voyager 2 после потери связи

Об этом пишет ScienceAlert.

Утрата связи с зондом Voyager 2 привела к тому, что он не мог передавать данные или получать команды от своего диспетчера миссии.

Но во вторник, 1 августа, руководитель проекта Voyager Сюзанна Додд сообщила, что команда обратилась за помощью к Deep Space Network, международному массиву массивных радиоантенн, позволяющих NASA общаться с миссиями во всем космосе.

"Это было успешно, поскольку мы видим сигнал "сердцебиения" от космического корабля. Поэтому мы знаем, что космический корабль жив и работает. Это ободрило наше настроение", - сказала Додд.

Однако, по ее словам, инженеры все еще не могут прочесть информационный сигнал, передающий все данные, собранные космическим кораблем.

"Сейчас мы создаем новую команду, чтобы попытаться направить антенну космического корабля на Землю. Есть низкая вероятность того, что это сработает", - добавила руководительница.