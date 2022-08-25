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NASA начинает новую миссию: испытает ракету для полета на Луну

25 августа, 2022 четверг
08:21
Наука луна

На следующей неделе NASA начнет испытательную миссию по исследованию Луны

Об этом сообщило Синьхуа.

По данным агентства, на следующей неделе NASA начнет испытательный полет без человека на Луну. Миссия будет называться Artemis I. Цель испытания – расширить возможности присутствия человека на самом Луне и за его пределами.

Для тестового полета используют космический корабль NASA Orion и ракету Space Launch System (SLS). Уже в понедельник, 29 августа, они стартуют из космического центра Кеннеди во Флориде.

В прошлую среду, 17 августа, космические аппараты прибыли на свой ресниц стартовую площадку. До него они в 10 часов преодолели 6,4 км от транспортных средств.

В понедельник, 22 августа, NASA завершило проверку готовности к полетам миссии Artemis I. В настоящее время они сосредоточены на готовности космического корабля NASA Orion, ракеты SLS и наземных систем.

  • 21 июля NASA объявило о предстоящей миссии на Луну.
  • 26 июля ученые NASA показали разницу между снимками телескопов старого и нового образца.
  • 11 августа NASA заявило , что ледники Антарктики разрушаются быстрее, чем предполагалось. Поэтому уровень моря начинает расти быстрее.

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