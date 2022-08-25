Об этом сообщило Синьхуа.

По данным агентства, на следующей неделе NASA начнет испытательный полет без человека на Луну. Миссия будет называться Artemis I. Цель испытания – расширить возможности присутствия человека на самом Луне и за его пределами.

Для тестового полета используют космический корабль NASA Orion и ракету Space Launch System (SLS). Уже в понедельник, 29 августа, они стартуют из космического центра Кеннеди во Флориде.

В прошлую среду, 17 августа, космические аппараты прибыли на свой ресниц стартовую площадку. До него они в 10 часов преодолели 6,4 км от транспортных средств.

В понедельник, 22 августа, NASA завершило проверку готовности к полетам миссии Artemis I. В настоящее время они сосредоточены на готовности космического корабля NASA Orion, ракеты SLS и наземных систем.

21 июля NASA объявило о предстоящей миссии на Луну.

26 июля ученые NASA показали разницу между снимками телескопов старого и нового образца.

11 августа NASA заявило , что ледники Антарктики разрушаются быстрее, чем предполагалось. Поэтому уровень моря начинает расти быстрее.