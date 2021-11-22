NASA и SpaceX начинают миссию, во время которой космическая ракета впервые должна уничтожить астероид
NASA и SpaceX начинают совместную космическую миссию, во время которой планируют сбить астероид и проверить, возможно ли изменять траектории космических объектов
Об этом сообщает РБК-Украина .
Запуск миссии по перенаправлению астероидов Double Asteroid Redirection Test (DART) намечен на 23 ноября.
В рамках этой миссии через год после запуска ракета должна встретиться с небольшим астероидом Дидим и уничтожить его.
Это будет первая попытка людей сменить траекторию космического объекта.
Целью миссии DART является проверка, можно ли вообще изменять трактории астероидов и избегать их столкновения с планетой. Дидим стал первой целью, поскольку за изменением его орбиты легко наблюдать из наземных телескопов. Диаметр астероида - 780 метров, он не представляет опасности для Земли.
- Напомним, ранее телескоп Hubble сделал снимок "тройной" галактики.
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