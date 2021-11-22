NASA и SpaceX начинают миссию, во время которой космическая ракета впервые должна уничтожить астероид

Об этом сообщает РБК-Украина .

Запуск миссии по перенаправлению астероидов Double Asteroid Redirection Test (DART) намечен на 23 ноября.



В рамках этой миссии через год после запуска ракета должна встретиться с небольшим астероидом Дидим и уничтожить его.



Это будет первая попытка людей сменить траекторию космического объекта.



Целью миссии DART является проверка, можно ли вообще изменять трактории астероидов и избегать их столкновения с планетой. Дидим стал первой целью, поскольку за изменением его орбиты легко наблюдать из наземных телескопов. Диаметр астероида - 780 метров, он не представляет опасности для Земли.