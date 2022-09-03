NASA готово ко второй попытке запуска лунной миссии Artemis 1

Об этом идет речь на портале NASA.

Запуск ракеты-носителя Space Launch System запланирован на 14:17 по времени восточного побережья США (21:17 по Киеву). Ракета стартует с площадки 39B Центра Кеннеди.

На брифинге для прессы представители космического агентства США сообщили , что технические специалисты устранили неисправности в ракете: заменили протекающую топливную магистраль, а также решили проблему с неисправным датчиком температуры двигателя и трещинами в изоляционной пене.

В NASA отмечают, что сейчас основной проблемой является погода, но прогноз на время запуска 3 сентября "благоприятный на 80%". Резервный день для запуска миссии на Луну – 5 сентября.

2 сентября телескоп Джеймс Уэбб управления по аэронавтике и исследование космического пространства NASA впервые сфотографировал экзопланету вне Солнечной системы . Экзопланета HIP 65426 b – является газовым гигантом, то есть не имеет каменистой поверхности и не может быть пригодной для жизни. Она молода, по меркам планет, от 15 до 20 миллионов лет, по сравнению с Землей, которой 4,5 миллиарда лет, и имеет массу примерно в 6-12 раз больше Юпитера.

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