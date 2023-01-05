NASA анонсировало новые космические миссии на Луну и Юпитер в 2023 году

Об этом сообщает CNN со ссылкой по словам администратора NASA Билла Нельсона.

"Больше потрясающих открытий телескопа Webb, климатические миссии, которые расскажут нам больше о том, как меняется наша Земля, продолжение науки на Международной космической станции, новаторские разработки в аэронавтике с экспериментальными самолетами X-59 и X-57, выбор первых астронавтов отправятся на спустя более 50 лет и даже больше", - сказал Нельсон.

В этом году NASA планирует разместить роботизированные посадочные аппараты на Луне в рамках своих усилий по дальнейшему изучению лунного рельефа и радиационной среды и поиска потенциально используемых ресурсов. добывается из Луны и используется для исследования более глубокого космоса. Эта программа называется Commercial Lunar Payload Services, или CLPS, и опирается на партнерство с более чем дюжиной компаний, частно разрабатывающих собственные месячные посадочные аппараты.

На Луну доставят 11 научных и исследовательских инструментов в первые несколько месяцев.

Долгожданная миссия Jupiter Icy Moons Explorer на Юпитере, известная как JUICE, должна стартовать с 5 по 25 апреля.

Миссия Европейского космического агентства, которая стартует с европейского космодрома во Французской Гвиане, в течение трех лет будет глубоко исследовать Юпитер и три его ледяных спутника - Ганимед, Каллисто и Европу.

"Считается, что под ледяной коркой всех трех спутников есть океаны, и ученые хотят исследовать, является ли океан Ганимеда потенциально пригодным для жизни. Когда он достигнет Юпитера в июле 2031 года, космический корабль и его комплект из 10 инструментов совершат 35 облетов газового гиганта и его спутников.Некоторые из целей миссии включают исследование того, существовала ли жизнь в системе Юпитера, как газовый гигант сформировал свои спутники и как образовался сам Юпитер", - объясняют в ведомстве.



Также представитель NASA Билла Нельсона анонсировал первый испытательный полет Boeing на МКС с экипажем в апреле: "После многих лет задержек и остановок в разработке космический корабль под названием Starliner завершил тестовую миссию на МКС без экипажа в мае прошлого года", которая была признана успешной.

Кроме того, образцы камней и почвы из околоземного астероида Бенну направляются на космическом корабле NASA OSIRIS-REx к Земле.

29 декабря 2022 года НАСА обратилось в компанию SpaceX с просьбой спасти одного американского и двух российских астронавтов, застрявших в поврежденном российском корабле "Союз" на Международной космической станции.

В США запланировали вывести на орбиту Земли наноспутник PolyITAN-HP-30, созданный к 30-летию Независимости Украины специалистами КПИ им. Игоря Сикорского.

3 января компания SpaceX запустила на орбиту украинский спутник, разработанный учеными "Киевской политехники".

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