Нас ждет тяжелый матч с Украиной: в Шотландии отреагировали на жеребьевку ЧМ-2022
Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк заявил, что его команду будет ждать тяжелый матч против Украины в плей-офф раунде отбора на ЧМ-2022.
Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.
По словам Кларка, его задача – хорошо поработать и придумать формулу победы над Украиной.
"Нас ждет тяжелая игра. Но если посмотреть на состав второй корзины, там были команды примерно одного уровня. Поэтому я не думаю, что надо придавать большое значение тому факту, на кого именно мы попали в плей-офф. Любой соперник был бынепростым. Наши задачи – хорошо поработать и придумать формулу победы над Украиной. Я убежден, что с таким уровнем игры и с такой уверенностью, которые демонстрируют мои ребята, мы готовы играть с кем-угодно и где-угодно", — сказал главный. тренер сборной Шотландии Стив Кларк.
В плей-офф квалификации ЧМ-2022 Украина попала в квартет А. В полуфинале наша команда сыграет против Шотландии. В финале, за право играть на ЧМ-2022, встретится с победителем пары Уэльс – Австрия.
Матчи полуфинала пройдут 24 марта 2022 года, а финалы – 29 марта.
Финальная часть чемпионата мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.
- 16 ноября сборная Украины на выезде победила Боснию и Герцеговину и вышла в плей-офф отбора ЧМ-2022.
- 19 ноября сборная Украины в новом рейтинге ФИФА поднялась на 25 позицию.
- 26 ноября стало известно, что в полуфинале плей-офф квалификации ЧМ-2022 сборная Украины сыграет против Шотландии .
- Главный тренер сборной Украины Александр Петраков признался, что доволен результатами жеребьевки плей-офф квалификации ЧМ-2022.
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