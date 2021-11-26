Нас ждет тяжелый матч с Украиной: в Шотландии отреагировали на жеребьевку ЧМ-2022

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.



По словам Кларка, его задача – хорошо поработать и придумать формулу победы над Украиной.



"Нас ждет тяжелая игра. Но если посмотреть на состав второй корзины, там были команды примерно одного уровня. Поэтому я не думаю, что надо придавать большое значение тому факту, на кого именно мы попали в плей-офф. Любой соперник был бынепростым. Наши задачи – хорошо поработать и придумать формулу победы над Украиной. Я убежден, что с таким уровнем игры и с такой уверенностью, которые демонстрируют мои ребята, мы готовы играть с кем-угодно и где-угодно", — сказал главный. тренер сборной Шотландии Стив Кларк.

В плей-офф квалификации ЧМ-2022 Украина попала в квартет А. В полуфинале наша команда сыграет против Шотландии. В финале, за право играть на ЧМ-2022, встретится с победителем пары Уэльс – Австрия.

Матчи полуфинала пройдут 24 марта 2022 года, а финалы – 29 марта.



Финальная часть чемпионата мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.

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