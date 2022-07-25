Нас ждет период нестабильных событий в Черном море, – политолог Басараб
Политолог Михаил Басараб убежден, что Российская Федерация не будет соблюдать договоренности по транспортировке украинского зерна
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Весь мир заинтересован в том, чтобы соглашение о транспортировке украинского зерна состоялось. Именно поэтому Россия нарушила эти договоренности. Я уверен, что РФ будет нарушать эти договоренности и в будущем, зная большую ценность украинского продовольствия для всей планеты", – пояснил Басараб.
Политолог убежден, что Россия и дальше будет шантажировать мир, блокируя украинские порты.
"Путин и дальше будет играть на этой ситуации. Он будет нервировать и шантажировать мир. Он всегда выбирает себе такие факторы, от которых зависят его противники, и пытается давить на них. Однозначно, что Россия будет нарушать это соглашение. Подписанты этих договоренностей будут пытаться сгладить эти нарушения. Поэтому нас ожидает период очень нестабильных событий в Черном море. Я уверен, что это был только первый инцидент. Таких будет еще очень много", - добавил он.
- 22 июля 2022 года Украина, Турция и генеральный секретарь ООН подписали соглашение по экспорту зерна. Со своей стороны Россия подписала зеркальный договор.
- 22 июля Мининфраструктуры заявило, что первым в рамках деблокады может заработать порт Черноморск, первое судно может пройти по разблокированным коридорам в течение четырех суток.
- 23 июля россияне нанесли массированный ракетный удар по Одессе, из-за чего загорелся морской порт. В МИД Украины заявили, что обстрел Одессы - это плевок президента РФ Владимира Путина в лицо генсеку ООН и турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану.
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