Нас ждет период нестабильных событий в Черном море, – политолог Басараб

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Весь мир заинтересован в том, чтобы соглашение о транспортировке украинского зерна состоялось. Именно поэтому Россия нарушила эти договоренности. Я уверен, что РФ будет нарушать эти договоренности и в будущем, зная большую ценность украинского продовольствия для всей планеты", – пояснил Басараб.

Политолог убежден, что Россия и дальше будет шантажировать мир, блокируя украинские порты.

"Путин и дальше будет играть на этой ситуации. Он будет нервировать и шантажировать мир. Он всегда выбирает себе такие факторы, от которых зависят его противники, и пытается давить на них. Однозначно, что Россия будет нарушать это соглашение. Подписанты этих договоренностей будут пытаться сгладить эти нарушения. Поэтому нас ожидает период очень нестабильных событий в Черном море. Я уверен, что это был только первый инцидент. Таких будет еще очень много", - добавил он.

22 июля 2022 года Украина, Турция и генеральный секретарь ООН подписали соглашение по экспорту зерна. Со своей стороны Россия подписала зеркальный договор.

22 июля Мининфраструктуры заявило, что первым в рамках деблокады может заработать порт Черноморск, первое судно может пройти по разблокированным коридорам в течение четырех суток.

23 июля россияне нанесли массированный ракетный удар по Одессе, из-за чего загорелся морской порт. В МИД Украины заявили, что обстрел Одессы - это плевок президента РФ Владимира Путина в лицо генсеку ООН и турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану.