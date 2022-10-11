Украине впоследствии необходимо будет перейти на западные образцы систем противовоздушной обороны. Об этом во время брифинга в медиацентре Украина-Укринформ сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Идет война, могут быть потери, могут быть определенные неисправности, поломки, которые трудно устранять в условиях боевых действий. Также морально и физически эти комплексы устаревшие, плюс производителем этих комплексов исключительно россия, страна-агрессор. Думаю, что нам с этими комплексами придется прощаться рано или поздно, и таким образом - переход на зенитно-ракетные комплексы западных образцов, в частности, Patriot, IRIS-T и NASAMS. Другого выхода у нас нет, как брать на вооружение", - сказал он.

Он также напомнил, что Германия должна доставить Украине одну батарею IRIS-T. Также Украина должна получить две батареи норвежского комплекса NASAMS.

Напомним, ранее Юрий Игнат заявил , что Зенитно-рекетные комплексы NASAMS существенно усилят украинскую противовоздушную оборону и позволят защитить объекты критической инфраструктуры.