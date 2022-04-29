"Нас заходила 1000 человек, осталось 300": СБУ перехватила разговор оккупанта о потерях армии РФ в Украине

Об этом свидетельствует новый обнародованный телефонный разговор, который перехватила Служба безопасности Украины.



"Даже не думай. Не надо... Я тебе говорю, нас заходила тысяча людей из Калининграда. Тысяча! Слышишь меня, тысяча! Осталось триста! Короче! Здесь полный пи*дец", - сказал оккупант.



По его словам, единственное, что стимулирует захватчиков воевать дальше – это возможность мародерить.



"AirPods второй нашел... Ребята здесь компы разбирали... Там такие компьютеры, нах*й... Монитор спи*дил, нах*й! Мы мародеры", - добавил захватчик.



В СБУ сообщили, что разграбление ценностей на оккупированной территории – это преступление, которое карается пожизненным лишением свободы.



"Итак, если останется живым, то будет отвечать за свои действия перед законом", - добавили в пресс-службе.

Служба безопасности Украины сообщила, что задержаны российские военные, которые пытались захватить Южноукраинскую АЭС, и бывшая помощница главаря "ДНР" Захарченко.

Служба безопасности Украины обнародовала очередной разговор российского военнослужащего. Оккупант по телефону рассказывает, что вражеские ангары заполнены телами его коллег, никто не идентифицирует тела и не объясняет ничего.