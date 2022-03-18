Нас все больше, а их меньше. Запускаем бизнес, готовимся к посевной, - Ким высказался о ситуации в Николаевской области
Глава Николаевской ОГА Виталий Ким заверил, что в области готовятся к посевной, но отметил, что в селах ситуация хуже, чем в городах.
Об этом Виталий Ким сообщил в своем Telegram-канале.
По словам Кима, в Николаевской области создали штаб, в который вошли все правоохранительные и силовые структуры.
"Создан штаб, в который вошли все правоохранительные и силовые структуры. Начинаем отрабатывать все уголовные случаи на территории области. За первый день таких уже 20. Военные действия происходят дальше Николаева. В селах сейчас хуже. Но нас все больше, а их все меньше Также сейчас настраиваем логистику, запускаем бизнес, готовимся к посевной", - написал Виталий Ким.
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