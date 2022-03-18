Нас все больше, а их меньше. Запускаем бизнес, готовимся к посевной, - Ким высказался о ситуации в Николаевской области

Об этом Виталий Ким сообщил в своем Telegram-канале.



По словам Кима, в Николаевской области создали штаб, в который вошли все правоохранительные и силовые структуры.



"Создан штаб, в который вошли все правоохранительные и силовые структуры. Начинаем отрабатывать все уголовные случаи на территории области. За первый день таких уже 20. Военные действия происходят дальше Николаева. В селах сейчас хуже. Но нас все больше, а их все меньше Также сейчас настраиваем логистику, запускаем бизнес, готовимся к посевной", - написал Виталий Ким.

17 марта в Николаевской области во время зачистки населенного пункта от оккупантов украинские пограничники и морпехи захватили грузовик с боеприпасами и стрелковым оружием. Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb