English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией "Нас вроде окружают": оккупант рассказал, что ВСУ взяли в кольцо около 500 врагов, - перехват

"Нас вроде окружают": оккупант рассказал, что ВСУ взяли в кольцо около 500 врагов, - перехват

5 октября, 2022 среда
18:48
война с Россией

ГУР перехватило разговор, в котором военный РФ рассказал жене о том, что попал в окружение, и расплакался

Об этом сообщает Главное управление разведки МОУ.

Российский оккупант сообщает, что ВСУ взяли оккупационное подразделение в кольцо. Сейчас на позициях находится около 500 человек.

"Нас вроде в окружение берут. Может, успеем свалить куда-нибудь", - говорит оккупант.

Командование ВС РФ отправило россиянина в качестве медика, на практике же оккупант воюет вместе со всеми: "Со всеми, даже не медик. Со всеми в окопе сижу".

В конце разговора рашист расплакался.

  • ГУР перехватил разговор рашиста с матерью о намерениях российских оккупантов уезжать из Украины.
  • В перехваченном разговоре захватчик признался, что ему стыдно смотреть в глаза украинцам, дома которых разрушили русские.
  • ГУР перехватило разговор рашиста с семьей, где тот признается, что не хочет денег, а хочет ехать домой.
  • Рашисты, отступая с временно оккупированной части Харьковской области, гребут с собой технику местных жителей и даже турники из спортзалов.
  • В России ротации в Украине ждут жители Дальнего Востока и Камчатки. В то время как с россиян собирают деньги на зимнюю форму для рашистов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

ГУР
Читайте также:
Френсіс Фукуяма
3 октября, 2022 понедельник
Политэкономист Фукуяма спрогнозировал коллапс в России "в ближайшие дни"
НАТО
3 октября, 2022 понедельник
Прогнозирую, что три государства проголосуют против вступления Украины в НАТО, - политолог-международник Воля
ЗСУ втрати ворога
4 октября, 2022 вторник
Одна из бригад ВСУ на Юге использует тактику спецподразделения британской армии, – главный редактор Defense Express Катков
Киев
+13°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.98
    Покупка 39.98
    Продажа 40.93
  • EUR
    Покупка 38.9
    Продажа 40.13
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, среда
5 октября
20:01
Анонс
Ядерная угроза: как сохранить здоровую психику? Юрий Прохасько в онлайн-проекте "Имена собственные"
19:58
С начала суток Россия нанесла 3 ракетных и 2 авиационных удара по территории Украины
19:45
Литва потратит на нужды Украины около 3 млн евро, которые предназначались для Афганистана
19:39
Россия не прекращает наступление на Бахмутском и Авдеевском направлениях, - Генштаб
19:29
Суд отказался арестовать экс-заместителя Ульяны Супрун Павла Ковтонюка
19:28
Строительство стены на границе Финляндии и России начнется до конца года, - СМИ
19:24
На освобожденной Харьковщине обнаружили замученных и скованных наручниками двух мужчин
19:08
Россия высылает поверенную в дела Литвы и приостанавливает работу культурного центра посольства
19:06
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
19:06
В Украине уничтожен капитан российской армии, - офицер ВСУ Штефан
18:55
В Киеве в честь полка "Азов" назвали улицу
18:47
На освобожденной Харьковщине обнаружили мумифицированные тела двух мужчин
18:42
Дания
Премьер Дании назначила досрочные выборы на 1 ноября
18:41
Эксклюзив
Роман Костенко
Вероятно, что ядерное оружие может быть использовано на освобождаемых территориях - полковник СБУ Костенко
18:40
Эксклюзив
Одна-две успешные операции ВСУ приведут к коллапсу российской армии, - эксперт по безопасности
18:36
В бою в Донецкой области погиб "киборг", историк, депутат горсовета Запорожья Вячеслав Зайцев
18:30
Для нас честь добавить Украину в заявку на ЧМ-2030, - президент Федерации футбола Португалии
18:12
"Не могу говорить без согласия другой стороны": Харчишин уклонился от комментариев о романе с Яниной Соколовой
18:10
Глава оборонного комитета госдумы РФ обвинил минобороны России во лжи по поводу войны в Украине
18:04
Авиация НАТО перехватила российские истребители над Польшей и Швецией
17:59
Ани Лорак
Лорак, Повалий, Тодоренко и Седокова: СМИ обнародовали фамилии звезд, попавших в санкционный список СНБО
17:58
РФ перебросила оккупантов и технику с базы в Белгородской области в Украину, - Схемы
17:56
Эксклюзив
Тарас Степаненко: "Реал – лучшая команда мира, но Шахтер будет играть на победу"
17:54
Польша послала Германии дипломатическую ноту по военным репарациям
17:42
Обновлено
Путин издал указ о передаче ЗАЭС под контроль России
17:42
МВД Эстонии предлагает забрать оружие у проживающих в стране россиян
17:39
Ждет двойню: 48-летняя актриса Хиллари Свенк станет мамой
17:38
"Не было никакого желания что-нибудь подчищать, добавлять". Путин впервые прокомментировал псевдореферендумы РФ в Украине
17:37
Виталий Портников
Журналисту Виталию Портникову вручили премию Стуса
17:36
Выезд на временно оккупированную территорию из Запорожья приостановлен из-за обстрела гуманитарной колонны
17:32
Эксклюзив
В Киеве доцент одного из университетов вел пары не на государственном языке, - Кремень
17:31
"Шахтер" U19 разгромно проиграл "Реалу" в юношеской Лиге УЕФА
17:21
Хранилища газа Румынии заполнены более чем на 80% и могут достигнуть 90% до 1 ноября
17:18
В ОК "Юг" дали инструкцию украинцам: что делать при приближении дрона-камикадзе
17:10
Эксклюзив
На фото участники встречи контактной группы по обороне Украины "Рамштайн-3"
На встрече в формате Рамштайн мы увидим позицию разных государств по вступлению Украины в НАТО, - политолог-международник Воля
17:03
Астероид, в который врезался дрон NASA, оставил "хвост" протяженностью 10 тыс. км
16:56
Судью Львова отчислили из штата Верховного Суда из-за наличия гражданства РФ
16:52
В санкционные списки уже попали более 5,5 тыс. фигурантов из России, - проект X-Compliance
16:51
Авиация ВСУ
Украинская авиация нанесла 2 удара по объектам в Каховском районе, где россияне разворачивали зенитно-ракетные комплексы
16:50
ЕС не включил в список санкций российского алмазодобывающего гиганта, - СМИ
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV