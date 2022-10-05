"Нас вроде окружают": оккупант рассказал, что ВСУ взяли в кольцо около 500 врагов, - перехват
ГУР перехватило разговор, в котором военный РФ рассказал жене о том, что попал в окружение, и расплакался
Об этом сообщает Главное управление разведки МОУ.
Российский оккупант сообщает, что ВСУ взяли оккупационное подразделение в кольцо. Сейчас на позициях находится около 500 человек.
"Нас вроде в окружение берут. Может, успеем свалить куда-нибудь", - говорит оккупант.
Командование ВС РФ отправило россиянина в качестве медика, на практике же оккупант воюет вместе со всеми: "Со всеми, даже не медик. Со всеми в окопе сижу".
В конце разговора рашист расплакался.
- ГУР перехватил разговор рашиста с матерью о намерениях российских оккупантов уезжать из Украины.
- В перехваченном разговоре захватчик признался, что ему стыдно смотреть в глаза украинцам, дома которых разрушили русские.
- ГУР перехватило разговор рашиста с семьей, где тот признается, что не хочет денег, а хочет ехать домой.
- Рашисты, отступая с временно оккупированной части Харьковской области, гребут с собой технику местных жителей и даже турники из спортзалов.
- В России ротации в Украине ждут жители Дальнего Востока и Камчатки. В то время как с россиян собирают деньги на зимнюю форму для рашистов.
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