Об этом сообщает Главное управление разведки МОУ.

Российский оккупант сообщает, что ВСУ взяли оккупационное подразделение в кольцо. Сейчас на позициях находится около 500 человек.

"Нас вроде в окружение берут. Может, успеем свалить куда-нибудь", - говорит оккупант.

Командование ВС РФ отправило россиянина в качестве медика, на практике же оккупант воюет вместе со всеми: "Со всеми, даже не медик. Со всеми в окопе сижу".

В конце разговора рашист расплакался.

ГУР перехватил разговор рашиста с матерью о намерениях российских оккупантов уезжать из Украины.

В перехваченном разговоре захватчик признался, что ему стыдно смотреть в глаза украинцам, дома которых разрушили русские.

ГУР перехватило разговор рашиста с семьей, где тот признается, что не хочет денег, а хочет ехать домой.

Рашисты, отступая с временно оккупированной части Харьковской области, гребут с собой технику местных жителей и даже турники из спортзалов.

В России ротации в Украине ждут жители Дальнего Востока и Камчатки. В то время как с россиян собирают деньги на зимнюю форму для рашистов.

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