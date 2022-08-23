Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам саммита Крымской платформы.

"Мы предложили, чтобы МАГАТЭ ехали на ЗАЭС согласно украинскому законодательству. По нашей территории, а потом по временно оккупированным землям. Предложение было, чтобы миссия МАГАТЭ заезжала из оккупированного Крыма. Мы сказали, что если так случится, то МАГАТЭ к нам больше не приедет. Мы рады, что нас услышали и готовы приехать. Мы готовы сделать коридор на временно оккупированную территорию", - отметил Зеленский.

Также он заметил, что, похоже, оккупанту удалось донести, что отключение ЗАЭС от украинской сети может обернуться трагедией:

"Попытки отсоединения ЗАЭС от украинских сетей были. Мы это знаем. Не состоялись. Будем верить, что они услышали, что это опасность для всего мира".

18 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси готов возглавить делегацию на Запорожскую атомную электростанцию.

Также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш после встречи во Львове заявил, что миссия МАГАТЭ на Запорожскую АЭС должна выезжать из Киева, со станции необходимо вывести военных и вооружения.

23 августа стало известно, что Лавров в разговоре с главой МИД Франции подтвердил согласие РФ на допуск миссии МАГАТЭ на ЗАЭС.

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