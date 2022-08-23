"Нас услышали". МАГАТЭ должно попасть на Запорожскую АЭС через Украину, а не оккупированные земли, - Зеленский
Проезд представителей Агентства из Крыма считался бы нарушением украинского законодательства
Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам саммита Крымской платформы.
"Мы предложили, чтобы МАГАТЭ ехали на ЗАЭС согласно украинскому законодательству. По нашей территории, а потом по временно оккупированным землям. Предложение было, чтобы миссия МАГАТЭ заезжала из оккупированного Крыма. Мы сказали, что если так случится, то МАГАТЭ к нам больше не приедет. Мы рады, что нас услышали и готовы приехать. Мы готовы сделать коридор на временно оккупированную территорию", - отметил Зеленский.
Также он заметил, что, похоже, оккупанту удалось донести, что отключение ЗАЭС от украинской сети может обернуться трагедией:
"Попытки отсоединения ЗАЭС от украинских сетей были. Мы это знаем. Не состоялись. Будем верить, что они услышали, что это опасность для всего мира".
- 18 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси готов возглавить делегацию на Запорожскую атомную электростанцию.
- Также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш после встречи во Львове заявил, что миссия МАГАТЭ на Запорожскую АЭС должна выезжать из Киева, со станции необходимо вывести военных и вооружения.
- 23 августа стало известно, что Лавров в разговоре с главой МИД Франции подтвердил согласие РФ на допуск миссии МАГАТЭ на ЗАЭС.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.52
Покупка 39.52Продажа 40.38
-
EUR
Покупка 39.42Продажа 40.51
- Актуальное
- Важное