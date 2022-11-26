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"Нас снова хотят уничтожить бомбами, пулями, холодом и опять-таки голодом": Зеленский на 90-ю годовщину геноцида сталинского режима

26 ноября, 2022 суббота
18:14
Общество

Каждый год в последнюю субботу ноября украинцы чтят память о миллионах жертв голодоморов

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Сегодня – 90-я годовщина геноцида, который устроил против нас тоталитарный сталинский режим. Разные историки называют разные цифры жертв, но все они в любом случае шокируют: от 4 миллионов до 8 миллионов умерших украинцев", - сказал он.

Он также добавил, что украинцы знают об этих событиях и помнят, а также видят, что происходит сегодня в мире, что происходит в Украине.

"Нас снова хотят уничтожить бомбами, пулями, холодом и опять-таки голодом", - добавил он.

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Также он добавил, что Украина как один из гарантов мировой продовольственной безопасности и в дальнейшем будет делать свой ключевой вклад, несмотря на войну, несмотря на войну.

"Украина будет выполнять свои экспортные обязательства по поставкам зерна и другой сельскохозяйственной продукции на мировой рынок. Украина – борец за жизнь. Свою и другие народы. Жизнь без неволи и без голода", - сказал он.

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Он напомнил, что доказательством тому была Черноморская зерновая инициатива, когда экспорт украинского продовольствия был разблокирован.

"На сегодняшний день из наших портов вышло почти 500 судов. Это 12 миллионов тонн агропродукции для 40 стран мира и для всех обществ. Потому что, когда мы говорим о континентах и государствах, прежде всего речь идет о людях. В частности, страдающих продовольственным кризисом, оказались на грани этого вызова – на грани голода", - сказал он.

  • В 2016 году Голодомор геноцидом признавали 72% украинцев. А в 2022 – признают геноцидом 93% украинцев.
  • 23 ноября Армия украинских общин сообщила, что в 60 городах мира 26 ноября пройдут митинги ко Дню памяти жертв Голодомора, главная цель которых – признание Голодомора 1932-33 гг. и действий РФ во время полномасштабной войны геноцидом украинцев.
  • Также об осуждении Голодомора в 1932-1933 гг. проголосовали сегодня на совместном заседании за Декларацию румынского парламента румынские депутаты и сенаторы.
  • 24 ноября Верхняя палата парламента Ирландии признала Голодомор геноцидом украинского народа.
  • Немецкие депутаты договорились на следующей неделе принять важную резолюцию по Голодомору.
  • С 18 ноября 2022 года из портов Большой Одессы вышли 8 судов, доставивших в страны Африки, Азии и Европы около 342 тыс. тонн украинского продовольствия.

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Голодомор
Президент Украины
Владимир Зеленский
зерно
война с Россией
голод
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