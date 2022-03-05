"Нас Путин предал": СБУ опубликовала видео с пленным оккупантом

Об этом сообщили в ведомстве, передает Еспресо.TV .





"Пленный российский танкист коротко рассказал об "успехах РФ" на войне с Украиной. Оккупант напуган тем ужасом, свидетелем и соучастником которого стал. Почти вся его рота погибла, а офицеры - бежали с поля боя. Российский захватчик плачет, он уже не надеется вернуться домой, но просит маму поднимать людей, чтобы остановить бессмысленное вторжение в Украину", - говорится в сообщении.

СБУ также процитировала слова оккупанта РФ: "Нас Путин предал. Сказал: вперед, наступаем. Мы "схавали", приехали…".

"Распространим это видео, чтобы оно дошло до российской аудитории и желающих отобрать нашу землю все-таки стало меньше! Вместе мы победим! Слава Украине", - подчеркнули в СБУ.