"Нас Путин предал": СБУ опубликовала видео с пленным оккупантом
Служба безопасности Украины опубликовала новое видео с пленным российским захватчиком, который, среди прочего, заявил, что президент РФ Путин их предал
Об этом сообщили в ведомстве, передает Еспресо.TV .
СБУ также процитировала слова оккупанта РФ: "Нас Путин предал. Сказал: вперед, наступаем. Мы "схавали", приехали…".
"Распространим это видео, чтобы оно дошло до российской аудитории и желающих отобрать нашу землю все-таки стало меньше! Вместе мы победим! Слава Украине", - подчеркнули в СБУ.
- Напомним, в Министерстве внутренних дел Украины обнародовали первые списки российских военных, попавших в плен Вооруженных сил Украины во время вторжения в Украину.
- Служба безопасности Украины обнародовала допрос очередного российского оккупанта, попавшего в плен ВСУ.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 30.57
-
EUR
Покупка 32.93Продажа 34.24
- Актуальное
- Важное