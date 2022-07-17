"Нас просто сотрут". Оккупанты жалуются родителями на безразличие командования
В очередном перехвате от Главного управления разведки Минобороны Украины оккупант обсуждает с отцом положение на его участке фронта
Аудиозапись обнародована на YouTube-канале ведомства.
Сообщается, что захватчик жалуется на то, что обещали сформировать новый батальон, чтобы заменить их. Однако этого так и не произошло.
"Нас здесь осталось меньше 200. А по спискам более 20 тысяч. Они нам только говорят - памперсы поменяйте. Чего вы боитесь? А "туда" (для защитников Украины, - ред.), по новостям ребята читают, вооружение новое поставляют. А ву нас них… (вообще) ничего. У нас даже ни одного танка нет. У нас был танк один – 72. Его сожгли", - комментирует он.
Кроме того, российский военный сообщает об уничтожении всех их складов с боеприпасами и о невозможности любой помощи со стороны командования, которое стоит в 90 км от них.
"Склады наши с боеприпасами все уничтожили. Они теперь тыл начали еб… (уничтожать)... Все командование стоит за 90 километров от нас. Даже если у нас что-то случится, если нам какая-то помощь нужна, они просто не успеют приехать. Нас просто сотрут с лица земли", - жалуется оккупант.
- Напомним, 15 июля ГУР перехватило разговор, в котором оккупант рассказывает жене и матери о стрельбе "вслепую", из-за которой он попадает и в "своих".
- 16 июля российский оккупант в перехваченном разговоре рассказал матери о массовом дезертирстве.
- 17 июля в очередном перехвате еще один оккупант рассказал, как расправлялся над гражданскими украинцами.
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