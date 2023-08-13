От любви до плена. История азовца Сергея Алексеевича

Был 2018 год. Они познакомились в соцсетях. Оба учились на психолога в Хмельницком. Марии эта сфера нравилась, но по специальности работать девушка не очень хотела. А вот Сергей просто фанател от будущей профессии: покупал разные книги, слушал лекции, работал над саморазвитием, стремился стать дипломированным психологом. Кроме того, интересовался ІТ-технологиями, занимался программированием. Благодаря его помощи, Мария освоила новую отрасль, в которой сейчас работает. Говорит, парень постоянно пытался ее стимулировать, помогать, подталкивать к чему-нибудь новому.

Фото: архив Марии Алексеевич

Они хотели пожениться, создать семью, родить детей. Выбирали города, где будут жить вместе. Но все остановилось 24 февраля, когда Россия пошла войной на Украину, а Сергей стал одним из стальных защитников Мариуполя в рядах полка "Азов".

"24 февраля вечером Сергей написал мне, что с ним все хорошо, и сказал: сиди учи программирование. Конечно, я не могла ничего учить, хоть и желание было, но это был первый день полномасштабного вторжения. Я не знала, где Сергей, что с ним, хотя он писал мне. Все равно это был такой стресс. Я просто не понимала, что будет дальше", – говорит девушка.

Пока парень воевал в Мариуполе, они держали связь. Крайнее сообщение от Сергея пришло 13 мая, за три дня до выхода из Азовстали.

"Он мне не говорил о том, что планируется выход из Азовстали, вообще не рассказывал, что такой вариант возможен, и о возможном варианте он не говорил никогда. Тогда он просто сказал, что любит меня и чтобы я не переживала, если его долго не будет на связи. Это была такая довольно короткая переписка, я ему сказала, что тоже люблю и буду ждать, но он уже этого не прочитал", – вспоминает Мария.

С завода "Азовсталь" Сергей Алексеевич вместе с другими более 2000 защитников вышли, сложив оружие и сдавшись в плен россиян. Украинских военных отправили в Оленовку. С тех пор Мария, как и все остальные украинцы, у кого родные попали во вражеский плен, постоянно отслеживают российские новости, с надеждой, пусть совсем скудной, увидеть родное лицо, убедиться, что он жив.

Тогда, после выхода защитников из Азовстали, Мария трижды видела своего Сергея на отснятых россиянами видео. Впервые 19 мая, когда оккупанты показывали условия содержания пленных в Оленовке. Затем последовало еще одно видео, где парень случайно попал в кадр. Девушка говорит, эти видео были короткими, но даже если это несколько секунд, своего Сергея она всегда найдет. В третий и последний раз мужа видела после трагедии в Оленовской колонии.

"После теракта в Оленовке россияне опубликовали списки 30 июля, и в списке раненых я нашла Сергея. Конечно, сначала говорили не верить в эти данные, что это неправда. У меня тоже были сомнения, потому что казалось, что это какая-то российская манипуляция, что они, возможно, как-то пытаются нас запугать, и что всего этого нет, все живы-здоровы, но потом, 3 августа прошлого года, я увидела видео из Донецкой больницы, и на том видео был Сергей: раненый, в палате, и они у него расспрашивали, что слышал, видел, как все это происходило. Само видео тоже недолгое, меньше минуты. С Сергеем до сих пор нет связи, я не знаю, в какой он колонии содержится, каково его состояние здоровья, самочувствие", – делится с журналисткой своими переживаниями Мария.

Вообще Сергей, по словам девушки, очень добрый и отзывчивый. Всегда во время прогулок он помогал животным. Однажды подобрал котика на улице и привез домой. Кот до сих пор живет с Марией. Парень всегда пытался развиваться и в этом поддерживал любимую тоже. Он веселый, и даже будучи в Мариуполе, в аду на земле, когда там шли тяжелые бои, он ободрял Марию, старался разрядить атмосферу, и это поражало, говорит девушка.

Фото: архив Марии Алексеевич

"Он находился в самом аду войны, в окружении врага, шли боевые действия, но Сергей пытался поддержать меня, чтобы я немного от этого абстрагировалась. Он всегда меня поддерживал: любые идеи, мысли, и просто морально. Будучи в Мариуполе, он спрашивал, хватает ли мне, есть ли у меня еда, деньги, в безопасности ли я, нет ли часто воздушных тревог, все ли хорошо. Он постоянно просил меня не волноваться, беречь себя и держаться", – рассказывает Мария Алексеевич.

Сергей никогда не рассказывал ей о боевых действиях, напротив, хотел оградить от ужасов войны. Когда же она сама спрашивала, просила поделиться с ней происходящим, парень просто переводил тему, никогда не хотел говорить об этом. Сейчас Мария благодарна любимому за такую заботу, говорит, если бы тогда узнала все как есть, наверное, не выдержала бы.

Сергей хмельничанин, а Мария из Хмельницкой области. Еще до полномасштабного вторжения, когда выбирали место, где в будущем хотели бы жить, парень хотел, чтобы это было село, говорил, что устал от жизни в городе. На то время девушка не была в восторге от такого варианта, но теперь, когда любимый больше года в плену, говорит, даже рада переехать где-нибудь в тихую местность, создать собственный уголок, и счастливо спокойно жить вместе.

"Летом 2021 года мы говорили также о возможности того, что переедем в Мариуполь, будем жить там. Мы много об этом говорили, пожалуй, месяца три, обдумывали, как правильно это сделать, но в какой-то момент Сергей сказал: подожди, пока не нужно. Почему он это сказал, мне он не объяснил, но сейчас я думаю, что все-таки была у него какая-то интуиция.

Вообще, когда мы говорили о вероятном полномасштабном вторжении, он говорил, что скорее всего в Мариуполе будут вестись огромные боевые действия и что он поедет туда буквально сразу, как будет известно, что россияне уже собираются. Сергей мне говорил, что пойдет в любом случае: то ли через два месяца, то ли через год, то ли через пять лет. Он готовил меня, что, когда будет большая война, он не будет сидеть дома, бросит все и пойдет защищать Украину. Потому что иначе он не сможет, не хочет, чтобы наши будущие дети боролись с россиянами", – говорит супруга пленника "Азова" Мария Алексеевич.

Расследование трагедии в Оленовке и Сообщество Семей Оленовки

Теракт в Оленовке произошел 29 июля. Тогда погибли более 50 украинских военнопленных, еще более 130 защитников были ранены. Среди них и Сергей Алексеевич. После трагедии ООН создала комиссию, которая должна расследовать обстоятельства трагедии в колонии на оккупированной Донетчине. Однако российские власти до сих пор не допустили к месту трагедии ни одного международного представителя. В январе 2023 года Организация Объединенных Наций прекратила работу комиссии. Тогда родные пострадавших в Оленовском теракте решили создать собственное сообщество, чтобы собственными силами двигать процесс установления фактов убийства россиянами украинских военнопленных.

"У нас есть три большие цели: возвращение раненых во время теракта военнопленных, почтение памяти погибших в результате теракта, чтобы этих людей знали в лицо: они вышли по приказу из Азовстали и им все-таки обещали сохранение жизней, но, к сожалению, они больше никогда не смогут обнять своих родных. И третья цель – возобновление международного расследования", – заявляет Мария Алексеевич.

Фото: архив Марии Алексеевич

К слову, месяц назад она зарегистрировала петицию с просьбой положить начало дню скорби и памяти защитников, казненных в Оленовке. Для всех родных убитых россиянами военнопленных это очень важный жест. Сейчас сбор подписей продолжается, по состоянию на 13 августа документ поддержали 13,5 тысячи украинцев из необходимых 25 тысяч. Чтобы помочь Сообществу Семей Оленовки, переходите для голосования по ссылке

Сначала в сообщество входили только родные тех бойцов, которые были ранены в Оленовке. Со временем присоединились родственники погибших военных, поскольку им тоже нужна была помощь, и сами они знают немало ценной информации, важной для установления правды.

На сегодняшний день в Сообществе Семей Оленовки 140 человек, но это далеко не все родственники защитников Мариуполя, попавших в Оленовку. Большую часть родственников не удается отыскать, поскольку в обнародованные россиянами списки попали не все, в том числе раненые. Речь шла о более 130 украинских защитниках, которые были травмированы в ночь на 29 июля в Оленовской колонии, однако Россия опубликовала список из 73 человек. То есть скорее всего оккупанты не указали тех, кто получил легкие ранения и не был госпитализирован в больницу, говорит Мария Алексеевич. Этих людей до сих пор ищут.

"Когда мы начали свою деятельность, мы узнали, что в Украине тоже расследование не велось должным образом. Потому что свидетелей теракта, которые были в том бараке или в других бараках, но знающих ценную информацию, не опрашивали по состоянию на то время. Кажется, их опросили только через меся-полтора. Мы еще даже по этому поводу писали обращения к депутатам, которые нам помогали это дело сдвинуть. Дело в том, что теракт в Оленовке в Украине расследуют Служба безопасности и Генпрокуратура. Но в СБУ дела только по погибшим, по поводу раненых у них нет никакой информации. Сейчас, после многочисленных встреч, Генпрокуратура нас заверила, что будут знакомиться с делами раненых. То есть только знакомиться, будут ли дальше их расследовать - нам пока неизвестно, к сожалению", - отмечает жена военнопленного азовца Мария Алексеевич .

Сообщество Семей Оленовки также постоянно проводит встречи с координационным штабом по работе с военнопленными по возвращению раненых в теракте. Однако Мария Алексеевич отмечает, что к ним приходят только консультанты, а высшее руководство штаба, в частности секретарь Дмитрий Усов, не идет, дескать, нет времени.

"Мы постоянно подчеркиваем, что готовы сотрудничать, что мы открыты для разных предложений и можем помогать, например, нас могут включать в состав делегаций, чтобы мы говорили о раненых, пленных и т.д. Мы несколько раз просили встречи с Дмитрием Усовым, который выполняет много заданий по обмену военнопленными. К сожалению, он к нам на встречи не приходит, объясняет, что нет времени, а затем на страницах координационного штаба на следующий день или через день появляются фотографии, что он провел встречу с семьями каких-то других бригад", – подчеркивает девушка.

Сообщество Семей Оленовки также просило о встрече с Офисом президента, чтобы поговорить о расследовании теракта в Оленовке и обменах пленных, но оттуда им тоже пришел отказ. Как поясняется в ответе, Офис президента во время военного положения не принимает граждан.

В то же время, родным пленных и убитых в Оленовке украинских военных активно помогает уполномоченный по правам человека Верховной Рады Украины Дмитрий Лубинец. При его содействии, говорит Мария Алексеевич, уже прошли две большие встречи, на которых были представители СБУ, Генпрокуратуры, координационного штаба, а также представители Комитета Красного Креста и ООН.

"Дают ли нам эти встречи какой-то результат? Если говорить о расследовании, то да. Например, в апреле у нас была первая встреча с Дмитрием Лубинцом, направленная именно на расследование по поводу погибших в результате теракта в Оленовке, на ускорение проведения ДНК-экспертиз. Потому что по состоянию на апрель было очень мало идентифицировано тел, которые вернули еще в октябре 2022. Родные не понимали, почему была задержка, они надеялись, что их близкие находятся в плену, а значит, это ожидание еще больше сделало им больно. После этой встречи проведение экспертиз ускорилось, и по состоянию на сегодняшний день почти все тела идентифицированы - по официальной версии 52 человека, еще остается 5 или 7 человек установить", - говорит Мария.

Относительно обмена сдвиги минимальны. Последний раз вернули из плена 22 человека, а за год удалось обменять более 500 человек. В то время как только из Азовстали вышли около 2500 человек, среди них 700 бойцов "Азова", отмечает девушка.

По убеждению жены азовца Сергея Алексеевича, не стоит молчать о тех, кого держат россияне, – важна постоянная огласка и поддержание темы о том, что произошло в Оленовке, о каждом оказавшемся там украинском бойце. Так, более года назад, после выхода защитников Мариуполя из Азовстали власти просили сохранять информационную тишину, чтобы прежде всего не навредить самим военнопленным. Однако потом произошел теракт в колонии, и девушка очень сожалела, что до этого молчала, хотя на тот момент не понимала, что делать и как быть.

"После теракта нас уверяли: вот смотрите, мы ведем переговоры, очень сложный процесс, скоро будут хорошие новости, ничего нигде не говорите, сохраняйте информационную тишину. Хорошо, мы ждали, и сейчас уже более 15 месяцев они в плену. Это, конечно, выбор каждого человека – говорить о военнопленных или нет, каждый прислушивается к своему сердцу, интуиции, может ли это навредить или может наоборот помочь выжить и вернуться как можно быстрее. Я считаю, что это поможет вернуться Сергею живым ко мне, очень надеюсь", – говорит Мария Алексеевич.

Фото: Reuters

Да, мы не знаем многих защитников, видели разве что тех, кто вернулся домой. Какая судьба остальных защитников – неизвестно. Поэтому важно говорить о каждом защитнике, показывать их лица. Это был не плен на поле боя, а спланированный выход с завода "Азовсталь", поэтому за этих людей должно отвечать руководство страны, ведь были договоренности, что все будет хорошо.

"После четырех месяцев плена обменяли 215 человек (речь идет об обмене в сентябре 2022 года, – авт.), а все остальные до сих пор находятся у россиян, в том числе раненые: думаю, раны у них уже гниют. Все знают, что в плену до сих пор умирают наши военные.

Поэтому Министерство иностранных дел должно в первую очередь нацеливаться на международную арену. Вообще рычаги влияния есть, потому что если бы их не было, не было бы такого же обмена в сентябре прошлого года. Другой вопрос – как ими пользуются и вообще хотят ли ими пользоваться", – замечает жена пленного азовца Мария Алексеевич.