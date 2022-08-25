Нас ожидает серьезное оживление боевых действий, 3-й армейский корпус РФ перемещают из Подмосковья, - полковник ВСУ Селезнев

Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.



"Что касается замедления темпов, то видим, что российские оккупанты не имеют тех же возможностей здесь и сейчас атаковать наши позиции. В какой-то степени война переходит в позиционную фазу, но говорить о том, что наступательный потенциал противника полностью исчерпан, то это не совсем корректно и даже опасно, потому что 3-й армейский корпус численностью до 15 тысяч человек в настоящее время осуществляет перемещение из Подмосковья для выполнения боевых задач в рамках так называемой специальной военной операции. Еще неизвестно, куда именно направят подразделения этого корпуса. Скорее всего, они будут направлены на южный фланг российско-украинского фронта, или на Николаев, или на Кривой Рог", - отметил полковник ВСУ.



Владислав Селезнев напомнил, что это тот же стратегический резерв командования генерального штаба вооруженных сил РФ, который является фактически последним, но достаточно мощным.



"Поэтому думаю, что в ближайшее время нас ожидает достаточно серьезное оживление боевых действий, и это на фоне того, что россияне не прекращают попыток атаковать наши позиции как на северном фланге российско-украинского фронта, в частности на севере Харьковской области, так же происходят тактического уровня боевые действия на восточном фланге, на участке фронта от Изюма до Марьинки и Красногоровки, т.е. продолжается, а эта вся риторика о переходе к замороженной фазе, то об этом речь не идет", - пояснил Селезнев.

10 августа минобороны Британии сообщало, что Россия формирует из наемников 3-й армейский корпус , который планирует задействовать в войне против Украины

11 августа эксперты Института изучения войны заявили о формировании так называемого добровольческого батальона еще в одной области РФ – Орловский

18 августа Владислав Селезнев, военный эксперт и полковник Вооруженных сил Украины, сообщал, что оперативный резерв стратегического уровня российской армии, так называемый третий армейский корпус, имеет до 4 тысяч единиц техники и соответствующий личный состав.