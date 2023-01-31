Об этом рассказал Владимир Зеленский.

"В целом неделя должна быть в полной мере этого слова евроинтеграционной. Мы ожидаем новостей для Украины. Ожидаем решений наших партнеров в Евросоюзе, которые будут соответствовать достигнутому уровню взаимодействия между нашими институтами и ЕС и нашему прогрессу. Прогресса, который очевидно – даже несмотря на полномасштабную войну" , – отметил президент.

Также он добавил, что провел совещание с международным блоком правительства и Офиса, готовя украинские позиции для переговоров с представителями ЕС.

"И очень важно - готовим новые реформы в Украине. Реформы, которые во многих аспектах изменят социально-правовую и политическую реальности - сделают их более прозрачными и эффективными", - говорится в сообщении.

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