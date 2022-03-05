"Нас отправили на вашу территорию, как слепых котят": пленный солдат-срочник из Екатеринбурга призывает россиян прекратить эту бессмысленную войну

Об этом сообщили в ведомстве, передает Еспресо.TV .

Напомним, в Министерстве внутренних дел Украины обнародовали первые списки российских военных, попавших в плен Вооруженных сил Украины во время вторжения в Украину.

"Еще одно запоздавшее "прозрение" российского захватчика. Им обещали победный марш и быстрое возвращение домой. Вместо этого смерть или плен и позор за причастность к преступлениям против человечества. Пленный солдат-срочник из Екатеринбурга призывает земляков выйти на протесты и прекратить эту бессмысленную войну." "Нас отправили на вашу территорию, как слепых котят", - говорит он в плену", - отмечают в СБУ.Правоохранители продолжают документировать показания для Гааги."Они будут отвечать за каждый разрушенный дом, за каждую утраченную жизнь", - отметили в ведомстве.