Власти террористов в ОРЛО издали "указ" о перерегистрации всех документов, выданных госорганами Украины, - Центр противодействия дезинформации
"Нас отправили на вашу территорию, как слепых котят": пленный солдат-срочник из Екатеринбурга призывает россиян прекратить эту бессмысленную войну
Служба безопасности Украины обнародовала допрос очередного российского оккупанта, попавшего в плен ВСУ. Пленный солдат-срочник из Екатеринбурга призвал россиян выйти на протесты и прекратить эту бессмысленную войну
Об этом сообщили в ведомстве, передает Еспресо.TV ."Еще одно запоздавшее "прозрение" российского захватчика. Им обещали победный марш и быстрое возвращение домой. Вместо этого смерть или плен и позор за причастность к преступлениям против человечества. Пленный солдат-срочник из Екатеринбурга призывает земляков выйти на протесты и прекратить эту бессмысленную войну." "Нас отправили на вашу территорию, как слепых котят", - говорит он в плену", - отмечают в СБУ.
Правоохранители продолжают документировать показания для Гааги.
"Они будут отвечать за каждый разрушенный дом, за каждую утраченную жизнь", - отметили в ведомстве.
- Напомним, в Министерстве внутренних дел Украины обнародовали первые списки российских военных, попавших в плен Вооруженных сил Украины во время вторжения в Украину.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Оставьте комментарий
Читайте также:
Киев
+1°C
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 30.57
-
EUR
Покупка 32.93Продажа 34.24
- Актуальное
- Важное
2022, суббота
5 мартa
14:56
СБУ: Россия подготовила фейк о "секретной украинско-американской тюрьме" для пленных оккупантов
14:17
Утром 5 марта россияне не совершали активных боевых действий, в Херсонской области ВСУ нанесли мощный удар по врагу, - Арестович
14:00
"За госизмену": СБУ при задержании ликвидировала участника первых переговоров с РФ Киреева, - СМИ
13:54
Загрязнение водоемов, опасные военные отходы и промышленные аварии: у Saveecobot появилась функция сообщений об экологическом вреде окружающей среде в результате вторжения РФ
13:42
"Россия бомбит жилые кварталы, инфраструктуру, угрожает ядерным объектам": Кулеба требует отключить Сбербанк от SWIFT, ввести нефтяное эмбарго и закрыть порты кораблям РФ
13:39
Несмотря на договоренности с Красным Крестом, Россия обстреляла Волноваху. Эвакуация сорвана, - Верещук
13:09
Европейский суд повторил свое решение. России снова запретили обстреливать гражданские объекты в Украине
12:43
В течение 2 лет европейские страны могут полностью отказаться от российского газа, – Алексей Кучеренко
12:30
Зеленский: "Армия РФ не вышла на запланированные рубежи, ВСУ держат все ключевые направления обороны"
12:27
Белорусский десантник сдался в плен на Волыни. Центр при СНБО обнародовал инструкцию по капитуляции для остальных оккупантов
12:19
Уже есть решение о десятках миллионов долларов на восстановление Украины после войны, - Зеленский
12:11
Оккупанты нанесли авиаудар по Житомирскому бронетанковому заводу: два человека получили травмы
12:10
"Посмотрим, можно ли пойти дальше": Зеленский о гуманитарных коридорах и переговорном процессе украинской и российской сторон
12:08
У нас фактически нет границы с дружеской Польшей, потому что мы вместе на стороне добра, – Зеленский