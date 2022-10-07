Нас оскорбляет, что европейцы объединяют украинцев, россиян и белорусов в одно пространство - член правления "Центра Гражданских Свобод" Козловский о Нобелевской премии мира
Член правления "Центра Гражданских Свобод" Игорь Козловский считает, что европейцам уже следует отказаться от нарратива о том, что украинцы, белорусы и россияне являются одним народом
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"
"Мы очень эмоционально реагируем и нас оскорбляет, когда европейцы и Нобелевский комитет объединяет украинцев, россиян и белорусов в одно пространство. Мы не против лауреатов из России и Беларуси. "Братские народы" нас оскорбляет", - объяснил Козловский.
Писатель отметил важность разрушения нарративов о том, что украинцы, белорусы и россияне являются одним народом.
"То, что европейцы и дальше объединяют постсоветское пространство в одно целое, является проблемой. Мы пытаемся их понять, однако принять это трудно. Нужно работать над тем, чтобы объяснять европейцам, что мы разные. Украина уже давно демократическое государство и сейчас борется с оружием в руках" свои ценности", - добавил он.
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Лауреатами Нобелевской премии мира в 2022 году стали находящийся за решеткой оппозиционер из Беларуси Алесь Беляцкий, украинская правозащитная организация "Центр гражданских свобод" и российская правозащитная организация "Мемориал"
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