Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Мы очень эмоционально реагируем и нас оскорбляет, когда европейцы и Нобелевский комитет объединяет украинцев, россиян и белорусов в одно пространство. Мы не против лауреатов из России и Беларуси. "Братские народы" нас оскорбляет", - объяснил Козловский.

Писатель отметил важность разрушения нарративов о том, что украинцы, белорусы и россияне являются одним народом.

"То, что европейцы и дальше объединяют постсоветское пространство в одно целое, является проблемой. Мы пытаемся их понять, однако принять это трудно. Нужно работать над тем, чтобы объяснять европейцам, что мы разные. Украина уже давно демократическое государство и сейчас борется с оружием в руках" свои ценности", - добавил он.

Лауреатами Нобелевской премии мира в 2022 году стали находящийся за решеткой оппозиционер из Беларуси Алесь Беляцкий, украинская правозащитная организация "Центр гражданских свобод" и российская правозащитная организация "Мемориал"

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