Об этом он сказал в интервью FT, опубликованном Офисом президента .

"Я не совсем понимаю, что такое унижение России. Мы о чем говорим? О том, что все эти много лет, больше 8, они убивают наших людей. Эмманюэль глубоко разбирается в процессе, один из лидеров "нормандской четверки", он прекрасно понимается на деталях Минского документа, всех договоренностей, невыполнении договоренностей, постоянных срывов", - отметил Зеленский.

По его мнению, Украину даже не унижают.

"Я даже не считаю, что унижают Украину, потому что это слабая позиция. Нас никто не унижает, нас убивают. Поэтому мы в ответ не собираемся также никого унижать, мы будем отвечать тем же инструментом", - добавил он.

3 июня президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Россию не нужно унижать, чтобы после завершения войны можно было вывести ее из изоляции.