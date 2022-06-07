"Нас никто не унижает, нас убивают - мы будем отвечать тем же": Зеленский о призывах Макрона относительно РФ
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на призывы французского президента Эмманюэля Макрона "не унижать Россию"
Об этом он сказал в интервью FT, опубликованном Офисом президента .
"Я не совсем понимаю, что такое унижение России. Мы о чем говорим? О том, что все эти много лет, больше 8, они убивают наших людей. Эмманюэль глубоко разбирается в процессе, один из лидеров "нормандской четверки", он прекрасно понимается на деталях Минского документа, всех договоренностей, невыполнении договоренностей, постоянных срывов", - отметил Зеленский.
По его мнению, Украину даже не унижают.
"Я даже не считаю, что унижают Украину, потому что это слабая позиция. Нас никто не унижает, нас убивают. Поэтому мы в ответ не собираемся также никого унижать, мы будем отвечать тем же инструментом", - добавил он.
- 3 июня президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Россию не нужно унижать, чтобы после завершения войны можно было вывести ее из изоляции.
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