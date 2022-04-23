"Нас никто не хочет слышать. Пожалуйста, заберите нас отсюда". Дети и родители из подземелья Азовстали просят спасения

Ответное видео в субботу, 23 апреля 2022 года, обнародовал добровольческий полк "Азов", передает Еспресо.TV.



По словам людей, скрывающихся от россиян на территории предприятия, у них заканчивается еда и вода.



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"Нас никто не хочет слышать. Пожалуйста, заберите нас отсюда", - говорит одна девочка.

Вместе с гражданскими на Азовстали продолжают находиться морпехи и "азовцы", защищающие тех, кто в укрытии, и ведущие успешные контратаки.

Оттуда до передовых позиций украинских войск – 120 км. По словам президента Владимира Зеленского, данное обстоятельство сейчас технически делает невозможным деблокаду Мариуполя военным образом, но, как отмечает глава государства, ВСУ изучают и обрабатывают различные варианты.

Большая часть города находится под оккупацией, исключение составляет Азовсталь и район морского порта.

При этом гражданских из Азовстали россияне не выпускают.

Чтобы избежать дальнейших значительных потерь со своей стороны, 21 апреля Путин приказал не штурмовать промзону Азовстали, но заблокировать ее "так, чтобы муха не пролетела".

При этом россияне продолжают бомбардировку объекта.

Дети и их родители и другие родственники просят создать им безопасный гуманитарный коридор, по которому они могли бы добраться из охваченного войной города до подконтрольной Украине мирной территории.По словам участников обращения, среди них есть те, кто находится в этом укрытии уже 56 дней, то есть с самого начала нового полномасштабного российского вторжения.Многие дети и взрослые там уже полтора месяца.