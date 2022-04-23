"Нас никто не хочет слышать. Пожалуйста, заберите нас отсюда". Дети и родители из подземелья Азовстали просят спасения
Несовершеннолетние и взрослые из подземного убежища металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе выступили с обращением
Ответное видео в субботу, 23 апреля 2022 года, обнародовал добровольческий полк "Азов", передает Еспресо.TV.
По словам людей, скрывающихся от россиян на территории предприятия, у них заканчивается еда и вода.
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"Нас никто не хочет слышать. Пожалуйста, заберите нас отсюда", - говорит одна девочка.
Дети и их родители и другие родственники просят создать им безопасный гуманитарный коридор, по которому они могли бы добраться из охваченного войной города до подконтрольной Украине мирной территории.
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По словам участников обращения, среди них есть те, кто находится в этом укрытии уже 56 дней, то есть с самого начала нового полномасштабного российского вторжения.
Многие дети и взрослые там уже полтора месяца.
- Вместе с гражданскими на Азовстали продолжают находиться морпехи и "азовцы", защищающие тех, кто в укрытии, и ведущие успешные контратаки.
- Оттуда до передовых позиций украинских войск – 120 км. По словам президента Владимира Зеленского, данное обстоятельство сейчас технически делает невозможным деблокаду Мариуполя военным образом, но, как отмечает глава государства, ВСУ изучают и обрабатывают различные варианты.
- Большая часть города находится под оккупацией, исключение составляет Азовсталь и район морского порта.
- При этом гражданских из Азовстали россияне не выпускают.
- Чтобы избежать дальнейших значительных потерь со своей стороны, 21 апреля Путин приказал не штурмовать промзону Азовстали, но заблокировать ее "так, чтобы муха не пролетела".
- При этом россияне продолжают бомбардировку объекта.
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