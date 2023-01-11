Обращение обнародовано на Yoube-канале Дмитрия Линартовича.

"Приветствую, друзья! Я украинский актер Дмитрий Линартович, военнослужащий десантно-штурмовых войск. В Соледаре. "Трехсотый". Помните, что мы на богом данной земле. Нас никогда не сломать! Мы побеждаем! Слава Украине!" – сказал Линартович.

На Facebook-странице Линартовича обнародован номер карты Монобанка 5375411423548630, на которую можно отправить помощь на лечение. Пользователи Facebook на странице Линартовича отметили, что, по словам отца военного, Дмитрий Линартович получил осколочное ранение и контузию. Ранее представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сообщил, что россияне в течение суток 86 раз ударили по Соледару из артиллерии.

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