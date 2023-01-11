"Нас никогда не сломать": тяжелораненый под Соледаром украинский актер и военный Дмитрий Линартович обратился к украинцам
Украинский актер и военный Дмитрий Линартович получил ранение под Соледаром в Донецкой области и записал видеообращение к украинцам
Обращение обнародовано на Yoube-канале Дмитрия Линартовича.
"Приветствую, друзья! Я украинский актер Дмитрий Линартович, военнослужащий десантно-штурмовых войск. В Соледаре. "Трехсотый". Помните, что мы на богом данной земле. Нас никогда не сломать! Мы побеждаем! Слава Украине!" – сказал Линартович.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.04
Покупка 40.04Продажа 40.75
-
EUR
Покупка 41.77Продажа 42.86
- Актуальное
- Важное