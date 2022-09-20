Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

"Нас все здесь ненавидят… Наши солдаты насилуют этих женщин", – заявил рашист.

Оккупант рассказал, что его подразделение на Донетчине оказалось в окружении без оружия и несет потери: "У нас - все, весь батальон положили".

У захватчика сдают нервы, он хочет домой, но российская армия не проводит ни ротацию, ни отпуска.

"Здесь вообще п*здец... Я все уже! У меня нервы сдали... Я домой хочу, я не могу!" – говорит рашист.

Чтобы удержать своих солдат русское командование открывает по ним огонь.

В СБУ предлагают еще один вариант: "Сдаться в плен украинским защитникам. Хотя отвечать за совершенные военные преступления российским оккупантам придется в любом случае".

В настоящее время следователи открыли уже более 10 тыс. производств за нарушение законов и обычаев войны.

Напомним, 12 сентября СБУ обнародовала разговор рашиста с женой, где он рассказывал, как грузит на Харьковщине мертвых оккупантов.

Российские женщины призывают своих мужчин привозить "трофеи" с убитых украинцев: нашивки, обувь, военные куртки, снятые оккупантами с тел павших в бою украинских защитников.

В перехваченном разведкой разговоре оккупант из самопровозглашенных "ЛДНР" вместе с женой обсудили отступление армии РФ из Харьковской области.

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