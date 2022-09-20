"Нас ненавидят, наши солдаты насилуют женщин": оккупант в перехваченном разговоре рассказал о поражениях РФ на Донбассе
20 сентября СБУ опубликовала разговор, в котором оккупант рассказал, как они вымещают свою ненависть за поражение от ВСУ на мирном населении – насилуют женщин
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
"Нас все здесь ненавидят… Наши солдаты насилуют этих женщин", – заявил рашист.
Оккупант рассказал, что его подразделение на Донетчине оказалось в окружении без оружия и несет потери: "У нас - все, весь батальон положили".
У захватчика сдают нервы, он хочет домой, но российская армия не проводит ни ротацию, ни отпуска.
"Здесь вообще п*здец... Я все уже! У меня нервы сдали... Я домой хочу, я не могу!" – говорит рашист.
Чтобы удержать своих солдат русское командование открывает по ним огонь.
В СБУ предлагают еще один вариант: "Сдаться в плен украинским защитникам. Хотя отвечать за совершенные военные преступления российским оккупантам придется в любом случае".
В настоящее время следователи открыли уже более 10 тыс. производств за нарушение законов и обычаев войны.
- Напомним, 12 сентября СБУ обнародовала разговор рашиста с женой, где он рассказывал, как грузит на Харьковщине мертвых оккупантов.
- Российские женщины призывают своих мужчин привозить "трофеи" с убитых украинцев: нашивки, обувь, военные куртки, снятые оккупантами с тел павших в бою украинских защитников.
- В перехваченном разведкой разговоре оккупант из самопровозглашенных "ЛДНР" вместе с женой обсудили отступление армии РФ из Харьковской области.
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